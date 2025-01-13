#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

На рынок вышел новый кроссовер по цене Лады с надежным атмосферным двигателем

В Россию привезли партию кроссоверов Kia KX1 по цене от 1,7 млн рублей

Партию компактных кроссоверов Kia KX1 привезли в Россию, цена самой дешевой модели на одном из классифайдов составляет 1,675 млн рублей.

За такие деньги новый Kia KX1 владивостокская компания готова привезти из Китая под заказ. Комплектация Base включает в себя салон и мультируль, отделанные экокожей, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, кондиционер и функцию запуска двигателя с кнопки.

Kia KX1
Kia KX1

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Что взять за 2,4 млн рублей: новый седан против 6-летнего полноприводного универсала

Другой крупный дилерский центр, салоны которого есть в Москве и Петербурге, привез партию из 20 кроссоверов. Цена в Москве без учета скидок стартует от 2,59 до 2,69 млн рублей, а в Петербурге цены варьируются в диапазоне от 2,411 до 2,485 млн рублей.

Комплектация самых дорогих KX1, кроме прочего, включает однозонный климат-контроль, передние парктроники (в «базе» только задние), боковые подушки безопасности, люк и электрообогрев наружных зеркал заднего вида.

Интерьер Kia KX1
Интерьер Kia KX1

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, Kia KX1 построен на платформе Kia Rio, выпуск которого наладили в России под брендом Solaris с 2024 года. Под капотом атмосферный двигатель объемом 1,4 л мощностью 100 л.с., в паре с ним работает вариатор, привод – передний.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: avtonovostidnya.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Kia
Количество просмотров 4210
13.01.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0