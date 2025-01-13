На рынок вышел новый кроссовер по цене Лады с надежным атмосферным двигателем

В Россию привезли партию кроссоверов Kia KX1 по цене от 1,7 млн рублей

Партию компактных кроссоверов Kia KX1 привезли в Россию, цена самой дешевой модели на одном из классифайдов составляет 1,675 млн рублей.

За такие деньги новый Kia KX1 владивостокская компания готова привезти из Китая под заказ. Комплектация Base включает в себя салон и мультируль, отделанные экокожей, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, кондиционер и функцию запуска двигателя с кнопки.

Kia KX1

Другой крупный дилерский центр, салоны которого есть в Москве и Петербурге, привез партию из 20 кроссоверов. Цена в Москве без учета скидок стартует от 2,59 до 2,69 млн рублей, а в Петербурге цены варьируются в диапазоне от 2,411 до 2,485 млн рублей.

Комплектация самых дорогих KX1, кроме прочего, включает однозонный климат-контроль, передние парктроники (в «базе» только задние), боковые подушки безопасности, люк и электрообогрев наружных зеркал заднего вида.

Интерьер Kia KX1

Напомним, Kia KX1 построен на платформе Kia Rio, выпуск которого наладили в России под брендом Solaris с 2024 года. Под капотом атмосферный двигатель объемом 1,4 л мощностью 100 л.с., в паре с ним работает вариатор, привод – передний.

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Источник: avtonovostidnya.ru