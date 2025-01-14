Компания Hongqi рассказала о новинках, которые будет продавать в России

Компания Hongqi в 2025 году привезет в РФ лифтбек Н6, кроссовер HS7 и седан L1

Компания Hongqi (Хончи) в 2024 году значительно увеличила свои продажи в России, удвоив их по сравнению с 2023 годом.

Модельный ряд бренда Hongqi

Модельный ряд бренда был расширен до 7 автомобилей, а дилерская сеть выросла на 45%. Россия стала вторым крупнейшим рынком для марки после Китая, с результатом 7220 проданных автомобилей.

Сейчас в модельном ряду Hongqi в РФ представлены седаны H5 и H9 (включая удлиненную версию H9+), а также четыре кроссовера: флагманский электрический Е-НS9, премиальный HS7, среднеразмерный HS5 и городской HS3. Завершает линейку бизнес-минивэн HQ9.

Кроссовер Hongqi HS7

Планы

В 2025 году на российском рынке появятся три новинки. В первом полугодии в продажу поступит лифтбек Н6 со спортивным характером, относящийся к бизнес-классу «Е».

Также представят новый кроссовер HS7, который будет доступен с семиместным салоном. Оба автомобиля оснащены 2,0-литровыми турбодвигателями мощностью 245 л.с.

Лифтбек Hongqi Н6

Особая гордость бренда – седан класса «люкс» Hongqi L1: его продажи начнутся в середине года. Этот премиальный седан, длина которого составляет 5353 мм, выполнен в стиле лимитированных моделей, предназначенных для высшего руководства Китая.

Седан Hongqi L1

Таким образом, Hongqi продолжает расширять свое присутствие на российском рынке, предлагая премиальные и роскошные автомобили для самых взыскательных покупателей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Hongqi