Никаких резких движений: водителям рассказали, как правильно пользоваться ручником

Эксперты назвали 3 ключевых правила при экстренном торможении с помощью ручника

Стояночный (ручной) тормоз, в простонародье «ручник», используется в ситуации, когда отказала тормозная система. Но его нельзя использовать без соответствующих знаний и навыков экстренного торможения, позволяющих избежать аварии. Эксперты издания Pravda.Ru поделились тремя важными правилами для выхода из сложной ситуации и спасения автомобиля.

Чтобы при использовании ручника не потерять контроль над управлением автомобилем из-за заблокированных колес, во-первых, необходимо крепко держать руль обеими руками. Дело в том, что заблокированные колеса могут вызвать занос, и к этому нужно быть готовым, чтобы удержать управление машиной.

Во-вторых, ни в коем случае нельзя резко дергать ручник – рычаг нужно затягивать предельно аккуратно, чтобы автомобиль плавно замедлялся. Это снизит риск блокировки задних колес.

И в-третьих – максимально адаптируйтесь к ситуации, если скорость автомобиля высокая, при этом ручник нужно использовать только в сочетании с другими способами торможения. В частности, нужно плавно снизить передачу, чтобы уменьшить нагрузку на тормозную систему.

После того как автомобиль остановился, нужно включить аварийные огни и удостовериться в безопасности положения. Затем вызвать помощь или по возможности решить проблему на месте.