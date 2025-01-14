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Эти бренды могут покинуть РФ в самом ближайшем будущем

Олег Мосеев: многие китайские бренды могут отказаться от продаж в РФ

JAC, Jaecoo, Voyah, Solaris и GAC могут сократить свои дилерские сети или даже «вылететь» с рынка РФ. Более того, под угрозой оказываются и более успешные в России Hongqi и Jetour. Такой вывод делает источник на основании опубликованной экспертом Олегом Мосеевым статистики и «распространенной в авторитейле» точки зрения: дилерский центр, продающий менее 300 машин в год, – убыточен.

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Сам же эксперт приводит даже более жесткие цифры: чтобы быть успешным, дилеру нужно продавать не менее 600 авто в год, а вазовскому дилеру – всю 1000. Впрочем, по приведенной статистике эксперт оговаривается: исследование не совсем корректно, так как не учитывает мультибрендовые салоны, а также марки, представленные в РФ менее 10 месяцев.

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Тем не менее, инфографика показательная. Получается, что в относительной безопасности находятся лишь гранды из топ-10, у которых каждый ДЦ продает от 250-300 и более машин в год: Lada, Haval, Geely, Chery, Changan, Tank, Exeed и, с некоторой натяжкой, Omoda, Москвич и Belgee. Все, кто ниже (и особенно – располагающиеся в нижней части списка) ведут убыточный бизнес, который совсем скоро может быть закрыт.

Источник: Автопоток, Олег Мосеев

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1687
14.01.2025 
Фото:Depositphotos
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