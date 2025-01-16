В Москве водители стали внимательнее при выборе места парковки

У парка Северного речного вокзала водители стали реже нарушать правила парковки

Благодаря контролю со стороны инспекторов МАДИ и ответственному поведению автомобилистов сократилось количество припаркованных под запрещающими знаками машин на Ленинградском шоссе.

Эти изменения помогли увеличить пропускную способность дороги и снизить риски возникновения ДТП.

Возле парка Северного речного вокзала прошлом году количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 73% по сравнению с 2023-м.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Сотрудники МАДИ круглосуточно следят за соблюдением ПДД на дорогах.

Это помогает снижать аварийность в столице и повышать безопасность движения, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в прошедшем году на 73% меньше нарушений правил парковки выявили возле парка Северного речного вокзала.

Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

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Источник: Дептранс