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В Москве водители стали внимательнее при выборе места парковки

У парка Северного речного вокзала водители стали реже нарушать правила парковки

Благодаря контролю со стороны инспекторов МАДИ и ответственному поведению автомобилистов сократилось количество припаркованных под запрещающими знаками машин на Ленинградском шоссе.

Эти изменения помогли увеличить пропускную способность дороги и снизить риски возникновения ДТП.

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Возле парка Северного речного вокзала прошлом году количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 73% по сравнению с 2023-м.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Сотрудники МАДИ круглосуточно следят за соблюдением ПДД на дорогах.

Это помогает снижать аварийность в столице и повышать безопасность движения, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в прошедшем году на 73% меньше нарушений правил парковки выявили возле парка Северного речного вокзала.

Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Источник: Дептранс

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«За рулем»
Фото:МАДИ
Количество просмотров 134
16.01.2025 
Фото:МАДИ
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