В Москве водители стали внимательнее при выборе места парковки
Благодаря контролю со стороны инспекторов МАДИ и ответственному поведению автомобилистов сократилось количество припаркованных под запрещающими знаками машин на Ленинградском шоссе.
Эти изменения помогли увеличить пропускную способность дороги и снизить риски возникновения ДТП.
Возле парка Северного речного вокзала прошлом году количество нарушений правил остановки и стоянки сократилось на 73% по сравнению с 2023-м.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Сотрудники МАДИ круглосуточно следят за соблюдением ПДД на дорогах.
Это помогает снижать аварийность в столице и повышать безопасность движения, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, в прошедшем году на 73% меньше нарушений правил парковки выявили возле парка Северного речного вокзала.
Сообщить о неправильной парковке можно по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.
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Источник: Дептранс