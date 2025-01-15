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Какие щетки стеклоочистителя лучше? Эксперты перечислили плюсы зимнего варианта

Водителям назвали преимущества зимних щеток в холодное время года

Наличие зимних щеток стеклоочистителей обеспечит комфортом и безопасностью при управлении транспортным средством в холодное время года. О том, чем зимние щетки отличаются от остальных, рассказали эксперты издания Pravda.Ru.

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Отмечается, что время, затраченное на очистку стекол зимними щетками, значительно сокращается, а видимость – улучшается. В зимнее время года проблема очистки стекол автомобиля от снега и льда всегда присутствует, а от качества щеток зависит, насколько быстро и эффективно удастся это сделать.

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Зимние щетки отличаются более жесткой щетиной, благодаря чему они лучше справляются с плотными снежными покрытиями и наледью на стекле. Особая конструкция и форма щеток помогают избежать залипания снега и наледи, ухудшающих видимость. Кроме того, у большинства моделей зимних щеток есть специальное антифризовое покрытие, предотвращающее их замерзание и прилипание к стеклу.

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Что касается срока службы зимних щеток, то их используют на протяжении одного сезона. Если же есть заметные повреждения в виде трещин или сильной изношенности, щетки необходимо заменить незамедлительно. Не стоит экономить и дожидаться весны – своевременная замена щеток обеспечит автовладельцу безопасность на дороге.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1795
15.01.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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