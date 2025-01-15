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Бензин в РФ подорожает, но в пределах инфляции — эксперт о росте цен топлива на АЗС

Экономист Щербаченко прогнозирует рост цен на бензин АИ-92 и АИ-95 в 2025 году

Цены на бензин в 2025 году вырастут на АЗС на 5-8,5% по сравнению с прошлым годом. Таким прогнозом поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

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По его словам, прогноз на текущий год остается умеренно оптимистичным, а цены на топливо могут измениться в пределах инфляции на уровне 5-8,5%.

Правительство будет прилагать усилия для сдерживания роста цен на топливо в рамках инфляционных показателей.

«В 2025 году на цены на бензин повлияют несколько факторов, включая повышение акцизов на топливо. С 1 января акцизы на бензин с высоким октановым числом могут вырасти на 14%, а на дизельное топливо – на 16%. Это может отразиться как на оптовом, так и на розничном рынках», – прогнозирует экономист.

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Щербаченко предполагает, что нефтяные компании столкнутся с растущими затратами на ремонт нефтеперерабатывающих заводов, причем ремонт потребует дополнительных затрат и больше времени. Все это неминуемо скажется на конечной стоимости топлива.

Одной из причин этих сложностей Щербаченко называет санкции Запада, ограничивающие поставки зарубежного оборудования и запчастей.

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Напомним, согласно данным Driff.ru, литр бензина АИ-92 на российских заправках 13 января продавали по цене 55,64 руб., а АИ-95 – за 59,34 руб. С учетом прогноза Щербаченко, цена за литр АИ-92 может вырасти до 60,37 руб., а АИ-95 – до 64,38 руб.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 152
15.01.2025 
Фото:Depositphotos
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