#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Мужчина «прогрел» машину одноконфорочной плитой

В Улан-Удэ автолюбитель сжег автомобиль в попытке отогреть мотор

Финал новогодних праздников для одного из жителей Бурятии был омрачен последствиями собственной неосторожности. В одну из ночей в Улан-Удэ вспыхнул автомобиль – подержанная иномарка с колесом-докаткой была припаркована во дворе.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Возгорание не было случайным инцидентом, вызванным замыканием проводки или умышленным поджогом со стороны недоброжелателей. Вина за происшествие полностью лежит на владельце машины – и хорошо еще, что все потери свелись к его собственному автомобилю.

Дело в том, что ночью ему по какой-то причине понадобилось завести мотор, и, столкнувшись с сильными морозами, разгоряченный гражданин не придумал ничего лучше, как попробовать отогреть картер двигателя... одноконфорочной плитой.

Водитель не поленился подключить бытовое устройство и начать «прогрев», однако последствия этого лайфхака вышли печальными: машина так хорошо прогрелась, что вспыхнула как раз в районе моторного отсека.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Чтобы потушить пламя, собственных усилий «изобретателю» не хватило. Судя по снимкам, вскрыть капот с заклинившим и раскалившимся замком удалось лишь пожарным МЧС. Пресс-служба ведомства сообщила, что на тушение этого печального фейерверка понадобилось пятеро специалистов и одна пожарная машина. С одной стороны, ничего особенного, будни пожарных. С другой – только представьте, насколько тяжелее могли бы быть последствия!

Источник: МЧС

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:МЧС России
Количество просмотров 219
18.01.2025 
Фото:МЧС России
Поделиться:
Оцените материал:
0