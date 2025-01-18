Мужчина «прогрел» машину одноконфорочной плитой

В Улан-Удэ автолюбитель сжег автомобиль в попытке отогреть мотор

Финал новогодних праздников для одного из жителей Бурятии был омрачен последствиями собственной неосторожности. В одну из ночей в Улан-Удэ вспыхнул автомобиль – подержанная иномарка с колесом-докаткой была припаркована во дворе.

Возгорание не было случайным инцидентом, вызванным замыканием проводки или умышленным поджогом со стороны недоброжелателей. Вина за происшествие полностью лежит на владельце машины – и хорошо еще, что все потери свелись к его собственному автомобилю.

Дело в том, что ночью ему по какой-то причине понадобилось завести мотор, и, столкнувшись с сильными морозами, разгоряченный гражданин не придумал ничего лучше, как попробовать отогреть картер двигателя... одноконфорочной плитой.

Водитель не поленился подключить бытовое устройство и начать «прогрев», однако последствия этого лайфхака вышли печальными: машина так хорошо прогрелась, что вспыхнула как раз в районе моторного отсека.

Чтобы потушить пламя, собственных усилий «изобретателю» не хватило. Судя по снимкам, вскрыть капот с заклинившим и раскалившимся замком удалось лишь пожарным МЧС. Пресс-служба ведомства сообщила, что на тушение этого печального фейерверка понадобилось пятеро специалистов и одна пожарная машина. С одной стороны, ничего особенного, будни пожарных. С другой – только представьте, насколько тяжелее могли бы быть последствия!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: МЧС