Новый семиместный кроссовер Skoda: что о нем известно

Опубликованы первые живые фото кроссовера Skoda Space

Издание Carscoops опубликовало первые фото совершенно нового кроссовера Skoda, сейчас он имеет условное название Space. Автомобиль построят на электрической платформе Volkswagen MEB и станет самым крупным кроссовером европейской марки за всю историю: длина составит 4900 мм при колесной базе 3075 мм. Машина будет семиместной.

Из-за сильного камуфляжа дизайн авто рассмотреть сложно, но, вероятно, его выполнят в духе недавно обновленного Skoda Enyaq. Технические характеристика новинки пока не раскрываются, но представленный несколько лет назад концепт этой модели под названием Skoda Vision 7S был оснащен тяговой батареей емкостью 89 кВт.ч. Возможно, такая же будет и у серийной модели. Запас хода концепта равнялся 600 км. Силовые агрегаты могут достаться новинке от Enyaq.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Carscoops