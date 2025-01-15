С начала 2025 года производители наперебой переписывают ценники на автомобили

10 брендов подняли цены на авто в России в первой половине января

В первой половине января 2025 года восемь автопроизводителей в России подняли цены на свои автомобили. Среди них оказались как отечественные бренды, так и китайские.

Повышение цен было ожидаемым и связано с рядом экономических факторов, включая увеличение утилизационного сбора и ослабление рубля.

Одним из первых повысил цены АВТОВАЗ. С 14 января автомобили Lada подорожали на 35-78 тыс. рублей, при этом среднее увеличение составило 1,8%, что ниже инфляции. Цена на базовые комплектации не изменялась с ноября 2023 года. УАЗ также поднял цены на автомобили 2025 года, например, модели Патриот и Пикап подорожали на 70-80 тыс. рублей.

Китайские бренды также не остались в стороне. Так, JAC повысил цену на пикап T9 на 50 тыс. рублей, а Chery – на седан Arrizo 8 на 100 тыс. рублей. Концерн Great Wall увеличил цены на свои пикапы Poer и внедорожники Tank, прибавив 100-500 тыс. рублей в зависимости от модели. Также ценник вырос у Haval, чьи кроссоверы 2025 года подорожали на 100 тыс. рублей.

В премиум-сегменте подорожали автомобили бренда Wey. Модели Wey 80 и Wey 07 выросли в цене на 100-200 тыс. рублей. Некоторые производители, такие как Geely, GAC и Oting, снизили или убрали скидки, что также фактически привело к увеличению стоимости автомобилей.

В целом, повышение цен на автомобили в России в начале 2025 года составило от 1,5% до 5%. Это объясняется повышением утилизационного сбора и падением курса рубля, что увеличивает стоимость автомобилей для отечественных покупателей.

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Источник: «Автоновости дня»