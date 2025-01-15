#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

В этих городах живут самые ответственные нарушители ПДД — топ-3

Стало известно, в каком городе РФ инспекторы ГАИ выписывают самые большие штрафы

Самые высокие штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) инспекторы ГАИ выписывают в Санкт-Петербурге. Такие данные обнародовал банк «Русский стандарт».

Средний чек за нарушение ПДД по России составил 675 рублей, в городе на Неве этот показатель достиг уровня 780 рублей. При этом в Москве он составляет 737 рублей. В список городов с самыми высокими штрафами за нарушения ПДД вошли также Нижний Новгород с показателем 764 рубля и Казань – 685 рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Jetta VA3 — Фольксваген? Шкода? Да, но есть важные отличия

По словам аналитиков финансового учреждения, самая большая доля платежей в размере 250 рублей (самая частая сумма оплаты одного штрафа ГАИ) приходится на Рязань, Ульяновск и Кострому. Примечательно, что в этих городах живут самые аккуратные нарушители с низкими средними штрафами либо самые ответственные – они успевают оплатить штраф с учетом скидки.

Источник: auto.mail.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 225
15.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0