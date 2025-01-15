В этих городах живут самые ответственные нарушители ПДД — топ-3

Стало известно, в каком городе РФ инспекторы ГАИ выписывают самые большие штрафы

Самые высокие штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) инспекторы ГАИ выписывают в Санкт-Петербурге. Такие данные обнародовал банк «Русский стандарт».

Средний чек за нарушение ПДД по России составил 675 рублей, в городе на Неве этот показатель достиг уровня 780 рублей. При этом в Москве он составляет 737 рублей. В список городов с самыми высокими штрафами за нарушения ПДД вошли также Нижний Новгород с показателем 764 рубля и Казань – 685 рублей.

По словам аналитиков финансового учреждения, самая большая доля платежей в размере 250 рублей (самая частая сумма оплаты одного штрафа ГАИ) приходится на Рязань, Ульяновск и Кострому. Примечательно, что в этих городах живут самые аккуратные нарушители с низкими средними штрафами либо самые ответственные – они успевают оплатить штраф с учетом скидки.

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Источник: auto.mail.ru