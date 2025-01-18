Эксперты выяснили, какие функции важны покупателям бэушных автомобилей

LeasePlan Germany назвала ключевые характеристики при продаже авто с пробегом

Помимо любимой марки, модели и пробега, покупатели подержанных автомобилей на интернет-площадках и в автосалонах также обращают внимание на комплектацию.

Компания LeasePlan Germany опубликовала списки самого популярно оснащения автомобилей с пробегом по классам автомобилей. Эти характеристики определяют, можно ли, купив новый автомобиль, перепродать его в дальнейшем наилучшим образом.

Компании, владеющие служебным автопарком, учитывая это, могут таким образом оптимизировать затраты за счет остаточной стоимости при перепродаже подержанных авто.

«На практике водители служебных автомобилей часто выбирают двигатель немного меньшей мощности в пределах своих возможностей, но с отличным оснащением», – говорит Кристофер Шмидт, коммерческий директор по прямым продажам компании LeasePlan.

В итоге покупатели молодых лизинговых автомобилей после окончания срока лизинга получают обширное специальное оборудование по выгодному соотношению цены и производительности.

Наиболее популярное у покупателей подержанных автомобилей оборудование по классам.

Автомобили А-класса:

автоматическая коробка передач

функция помощи при парковке

кондиционер

подогрев сидений.

Автомобили компактного и среднего классов:

прицепное устройство

автоматическая коробка передач

климат-контроль

навигационная система

камера заднего вида

ксеноновые/светодиодные фары.

Верхний средний класс и кроссоверы:

полный привод

прицепное устройство

системы помощи

кожаный салон

камера заднего вида с обзором на 360 градусов

люк/панорамная крыша

пакеты спорт/дизайн.

Электромобили:

функция быстрой зарядки

тепловой насос для оптимизации дальности пробега.

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Источник: Presseportal