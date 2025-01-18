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Эксперты выяснили, какие функции важны покупателям бэушных автомобилей

LeasePlan Germany назвала ключевые характеристики при продаже авто с пробегом

Помимо любимой марки, модели и пробега, покупатели подержанных автомобилей на интернет-площадках и в автосалонах также обращают внимание на комплектацию.

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Компания LeasePlan Germany опубликовала списки самого популярно оснащения автомобилей с пробегом по классам автомобилей. Эти характеристики определяют, можно ли, купив новый автомобиль, перепродать его в дальнейшем наилучшим образом.

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Компании, владеющие служебным автопарком, учитывая это, могут таким образом оптимизировать затраты за счет остаточной стоимости при перепродаже подержанных авто.

«На практике водители служебных автомобилей часто выбирают двигатель немного меньшей мощности в пределах своих возможностей, но с отличным оснащением», – говорит Кристофер Шмидт, коммерческий директор по прямым продажам компании LeasePlan.

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В итоге покупатели молодых лизинговых автомобилей после окончания срока лизинга получают обширное специальное оборудование по выгодному соотношению цены и производительности.

Наиболее популярное у покупателей подержанных автомобилей оборудование по классам.

Автомобили А-класса:

  • автоматическая коробка передач
  • функция помощи при парковке
  • кондиционер
  • подогрев сидений.

Автомобили компактного и среднего классов:

  • прицепное устройство
  • автоматическая коробка передач
  • климат-контроль
  • навигационная система
  • камера заднего вида
  • ксеноновые/светодиодные фары.

Верхний средний класс и кроссоверы:

  • полный привод
  • прицепное устройство
  • системы помощи
  • кожаный салон
  • камера заднего вида с обзором на 360 градусов
  • люк/панорамная крыша
  • пакеты спорт/дизайн.

Электромобили:

  • функция быстрой зарядки
  • тепловой насос для оптимизации дальности пробега.

Источник: Presseportal

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 203
18.01.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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