Водителям рассказали, как избежать обмана при покупке машины с пробегом

Эксперты перечислили 6 ключевых факторов при покупке машины на вторичном рынке

Приобретение машины на вторичном рынке станет выгодным решением, если подходить к этому вопросу подготовленным и знать, на какие факторы нужно обратить внимание при выборе. Эксперты издания Pravda.Ru перечислили семь ключевых факторов выгодной покупки подержанного автомобиля.

Во-первых, всегда нужно проверять историю транспортного средства на различных онлайн-сервисах. Такие ресурсы не только содержат информацию о всех возможных владельцах автомобиля, но также и об авариях.

Во-вторых, обращать пристальное внимание на техническое состояние автомобиля. Не стоит ограничиваться визуальным осмотром, во время тест-драйва можно понять, как работает двигатель, а также услышать посторонние звуки. Все эти факторы могут указать на возможные скрытые проблемы.

В-третьих, на этапе подготовки к покупке желательно изучить рынок, сравнить цены на аналогичные автомобили в вашем регионе. С такой информацией можно лучше ориентироваться в стоимости и избежать завышенных цен.

В-четвертых: при общении с продавцами приветствуется торг, тем более что они обычно оставляют запас для снижения цены, поэтому нужно использовать такую возможность по максимуму.

В-пятых: не забывайте о том, что всегда есть дополнительные расходы, которые могут значительно повлиять на финальную стоимость. Речь идет о стоимости страховки, налога и обслуживания.

В-шестых: обязательно нужно сделать полную диагностику автомобиля, если нашли подходящий вариант. Специалисты СТО выявят скрытые неисправности, это позволит избежать незапланированных затрат в процессе эксплуатации подержанной машины.