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Ничего человеческого! Автономный Huawei зарядит беспилотная «рука»

Huawei представила беспилотный манипулятор для зарядки электромобилей

Роботизированный манипулятор Huawei может заряжать электромобили без необходимости выхода водителя из машины и ручного подключения кабеля зарядки.

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На фото седан Maextro S800 автономно паркуется рядом с зарядным устройством, оснащенным роботизированным манипулятором, и автоматически подключается к сети.

После завершения зарядки манипулятор автоматически отключается, оплата списывается, и автомобиль уезжает с места.

Рука установлена на флагманском суперзарядном устройстве Huawei мощностью 600 кВт, которое, теоретически, может обеспечить 100 кВт·ч за 10 минут. Несмотря на то, что Huawei только дразнит своими возможностями зарядки электромобилей с помощью роботизированного манипулятора, по словам источника, знакомого с вопросом, массовое производство устройств начнется во втором квартале 2025 года.

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Известно, что беспилотное роботизированное зарядное устройство будет совместимо с автомобилями всех членов Huawei Superchargin Alliance, в который входят BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC и Great Wall.

Флагманская зарядная станция Huawei представляет собой жидкоохлаждаемую зарядную станцию мощностью 600 кВт, разработанную для конкуренции с Tesla V4.

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 81
19.01.2025 
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