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Американцы ограничат ввоз машин из России и Китая из-за этой технологии

США запретят импорт авто производства РФ и КНР с технологией доступа в интернет

Белый дом объявил о введении запрета на поставку в США автомобилей, оснащенных технологией доступа в интернет, произведенных в России и Китае. Свой запрет в Вашингтоне объяснили необходимостью обеспечения кибербезопасности.

Американские власти считают, что применение иностранных технологий в цепочках поставок представляет угрозу национальной безопасности. Якобы через такие автомобили потенциальные противники США могут собирать данные, включая персональные, с целью кибершпионажа.

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Начиная с 2027 модельного года в силу вступит запрет на применение и поставки программного обеспечения для систем связи, а с 2030 года запретят физическое оборудование. Также с 2027 года начнет действовать ограничение на продажи подобных автомобилей, даже если они выпущены на территории США, в тех случаях, если продавцы контролируются или связаны с КНР и Россией.

Отмечается, что разработанное Министерством торговли правило распространяется только на легковые автомобили, при этом планируется ограничить применение технологий подключения на коммерческой технике, а также тяжелых машинах полной массой более 4,5 тонн.

Источник: whitehouse.gov

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 83
18.01.2025 
Фото:Depositphotos
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