#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

АВТОВАЗ присмотрелся к китайцам и готов перенять их опыт

АВТОВАЗ может создать свой премиальный бренд Aura

На АВТОВАЗе не исключают возможности создания отдельного бренда Aura, под которым могут продаваться самые дорогие модели компании. Об этом сообщил вице-президент концерна по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Он отметил, что компания активно обсуждает различные идеи, в том числе и эту, и результат будет зависеть от дальнейших обстоятельств.

Костромин привел в пример опыт Toyota с её суббрендами, а также указал, что АВТОВАЗ ориентируется на практику китайских автопроизводителей, которые регулярно запускают новые бренды и проверяют спрос «на практике». В случае с Aura слухи о выделении этого бренда появились еще в августе прошлого года.

Рекомендуем
АВТОВАЗ хочет выпускать новые коммерческие автомобили. Кто партнер?

Первая модель под этим названием – удлиненный седан Lada Aura – поступила в продажу в конце ноября, однако для полноценного суббренда потребуется как минимум два автомобиля.

Кроме того, возможно, АВТОВАЗ создаст отдельный бренд и под линейку коммерческого транспорта.

Китайские автопроизводители создают суббренды по нескольким ключевым причинам. Во-первых, это позволяет значительно расширить охват потребителей, ориентируясь на новые целевые группы и увеличивая количество покупателей.

Во-вторых, суббренды дают возможность реализовывать нестандартные идеи и стратегии, например, выходить в новый ценовой сегмент или тестировать новые продукты, не рискуя репутацией материнской компании.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

В-третьих, суббренды помогают увеличить прибыль, так как владельцы нескольких брендов могут получать доход от разных продуктов, продаваемых через различные каналы.

Таким образом, суббренды дают возможность безопасно экспериментировать с ценовой политикой и новыми технологиями, не рискуя репутацией основного бренда в случае неудачи.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos/АвтоВАЗ
Количество просмотров 197
16.01.2025 
Фото:Depositphotos/АвтоВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0