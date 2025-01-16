АВТОВАЗ присмотрелся к китайцам и готов перенять их опыт

АВТОВАЗ может создать свой премиальный бренд Aura

На АВТОВАЗе не исключают возможности создания отдельного бренда Aura, под которым могут продаваться самые дорогие модели компании. Об этом сообщил вице-президент концерна по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Он отметил, что компания активно обсуждает различные идеи, в том числе и эту, и результат будет зависеть от дальнейших обстоятельств.

Костромин привел в пример опыт Toyota с её суббрендами, а также указал, что АВТОВАЗ ориентируется на практику китайских автопроизводителей, которые регулярно запускают новые бренды и проверяют спрос «на практике». В случае с Aura слухи о выделении этого бренда появились еще в августе прошлого года.

Первая модель под этим названием – удлиненный седан Lada Aura – поступила в продажу в конце ноября, однако для полноценного суббренда потребуется как минимум два автомобиля.

Кроме того, возможно, АВТОВАЗ создаст отдельный бренд и под линейку коммерческого транспорта.

Китайские автопроизводители создают суббренды по нескольким ключевым причинам. Во-первых, это позволяет значительно расширить охват потребителей, ориентируясь на новые целевые группы и увеличивая количество покупателей.

Во-вторых, суббренды дают возможность реализовывать нестандартные идеи и стратегии, например, выходить в новый ценовой сегмент или тестировать новые продукты, не рискуя репутацией материнской компании.

В-третьих, суббренды помогают увеличить прибыль, так как владельцы нескольких брендов могут получать доход от разных продуктов, продаваемых через различные каналы.

Таким образом, суббренды дают возможность безопасно экспериментировать с ценовой политикой и новыми технологиями, не рискуя репутацией основного бренда в случае неудачи.

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Источник: «Автоновости дня»