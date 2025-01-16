АВТОВАЗ присмотрелся к китайцам и готов перенять их опыт
На АВТОВАЗе не исключают возможности создания отдельного бренда Aura, под которым могут продаваться самые дорогие модели компании. Об этом сообщил вице-президент концерна по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.
Он отметил, что компания активно обсуждает различные идеи, в том числе и эту, и результат будет зависеть от дальнейших обстоятельств.
Костромин привел в пример опыт Toyota с её суббрендами, а также указал, что АВТОВАЗ ориентируется на практику китайских автопроизводителей, которые регулярно запускают новые бренды и проверяют спрос «на практике». В случае с Aura слухи о выделении этого бренда появились еще в августе прошлого года.
Первая модель под этим названием – удлиненный седан Lada Aura – поступила в продажу в конце ноября, однако для полноценного суббренда потребуется как минимум два автомобиля.
Кроме того, возможно, АВТОВАЗ создаст отдельный бренд и под линейку коммерческого транспорта.
Китайские автопроизводители создают суббренды по нескольким ключевым причинам. Во-первых, это позволяет значительно расширить охват потребителей, ориентируясь на новые целевые группы и увеличивая количество покупателей.
Во-вторых, суббренды дают возможность реализовывать нестандартные идеи и стратегии, например, выходить в новый ценовой сегмент или тестировать новые продукты, не рискуя репутацией материнской компании.
В-третьих, суббренды помогают увеличить прибыль, так как владельцы нескольких брендов могут получать доход от разных продуктов, продаваемых через различные каналы.
Таким образом, суббренды дают возможность безопасно экспериментировать с ценовой политикой и новыми технологиями, не рискуя репутацией основного бренда в случае неудачи.
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Источник: «Автоновости дня»