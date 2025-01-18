Было выпущено всего 400 единиц: в России продают редчайший классический автомобиль

Packard Caribbean 1954 года выпуска продают в России за 27 млн рублей

На российском рынке редких автомобилей появилось поистине исключительное предложение: Packard Caribbean 1954 года выпуска.

Этот кабриолет, находящийся в практически идеальном состоянии, представляет собой уникальный экземпляр американского автопрома, настоящую капсулу времени, перенесшуюся к нам из середины прошлого века.

Packard Caribbean 1954

Машина, выставленная на продажу в Самаре, обладает богатой историей, хоть и с относительно скромным пробегом – всего 54 200 километров для автомобиля, которому исполнилось 70 лет. Ее нынешний владелец приобрел ее в 2011 году и является единственным собственником на территории России.

Сам Packard Caribbean автомобиль не массовый, но и не экстремально редкий. Однако ключевая особенность этого конкретного экземпляра – кузов кабриолет. Всего было выпущено 400 таких автомобилей в 1954 году.

Интерьер Packard Caribbean 1954

Под капотом скрывается мощный рядный 8-цилиндровый двигатель объемом 5,9 литра, развивающий 212 л.с. Примечательно, что для 1954 года это был уже достаточно продвинутый силовой агрегат, а его сочетание с 2-ступенчатой автоматической коробкой передач – настоящая роскошь того времени. Задний привод – классика жанра для автомобилей подобного класса.

Даже по современным меркам, комплектация Packard Caribbean впечатляет. Владелец может наслаждаться комфортом электрорегулировки кресел, электрических стеклоподъемников, кожаного салона и гидроусилителя руля. Есть также вакуумный усилитель тормозов.

Продавец просит за автомобиль 27 млн рублей.

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Источник: Auto.ru