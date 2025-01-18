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Было выпущено всего 400 единиц: в России продают редчайший классический автомобиль

Packard Caribbean 1954 года выпуска продают в России за 27 млн рублей

На российском рынке редких автомобилей появилось поистине исключительное предложение: Packard Caribbean 1954 года выпуска.

Этот кабриолет, находящийся в практически идеальном состоянии, представляет собой уникальный экземпляр американского автопрома, настоящую капсулу времени, перенесшуюся к нам из середины прошлого века.

Packard Caribbean 1954
Packard Caribbean 1954
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Машина, выставленная на продажу в Самаре, обладает богатой историей, хоть и с относительно скромным пробегом – всего 54 200 километров для автомобиля, которому исполнилось 70 лет. Ее нынешний владелец приобрел ее в 2011 году и является единственным собственником на территории России.

Сам Packard Caribbean автомобиль не массовый, но и не экстремально редкий. Однако ключевая особенность этого конкретного экземпляра – кузов кабриолет. Всего было выпущено 400 таких автомобилей в 1954 году.

Интерьер Packard Caribbean 1954
Интерьер Packard Caribbean 1954

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Под капотом скрывается мощный рядный 8-цилиндровый двигатель объемом 5,9 литра, развивающий 212 л.с. Примечательно, что для 1954 года это был уже достаточно продвинутый силовой агрегат, а его сочетание с 2-ступенчатой автоматической коробкой передач – настоящая роскошь того времени. Задний привод – классика жанра для автомобилей подобного класса.

Даже по современным меркам, комплектация Packard Caribbean впечатляет. Владелец может наслаждаться комфортом электрорегулировки кресел, электрических стеклоподъемников, кожаного салона и гидроусилителя руля. Есть также вакуумный усилитель тормозов.

Продавец просит за автомобиль 27 млн рублей.

Packard Caribbean 1954
Packard Caribbean 1954
Packard Caribbean 1954
Интерьер Packard Caribbean 1954
Интерьер Packard Caribbean 1954

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 10273
18.01.2025 
Фото:Auto.ru
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