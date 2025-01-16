Авторынок России перенасыщен новой продукцией — в причинах разбирались дилеры

Дилеры объяснили причину затоваривания на складах дилеров и дистрибьюторов

Объема скопившихся у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков новых автомобилей хватит на 4–6 месяцев продаж. Такое мнение выразил генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский.

Сложившуюся на складах ситуацию в конце 2024 года он оценивает как негативную. Дело в том, что у объемообразующих марок скопилось больше всего запасов новых машин из-за того, что они не смогли оперативно остановить их поставки.

По мнению гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, большинство производителей из Китая не смогли перестроиться в условиях изменившейся конъюнктуры рынка России и оказались не готовы к новым вызовам. При нынешней стоимости финансирования дилеры не способны стимулировать продажи за свой счет и содержать многомесячные склады.

«Для сохранения рыночной доли марки нужна здоровая дилерская сеть, а для этого нужно менять подход в отношениях дистрибьютор – дилер. Время очередей из желающих получить дилерство закончилось», – констатирует эксперт.

В то же время замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отметил, что многие бренды осторожно планируют свои объемы на 2025 год, потому что 90% их прогнозов на прошедший год не оправдались.

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Источник: autostat.ru