Мосгортранс обеспечит безопасность учащихся по пути на культурные мероприятия столицы

Автобусы Мосгортранса привезли почти 1,8 млн детей на культурные площадки Москвы

Московский транспорт обеспечивает быстрые, безопасные и комфортные поездки по всей столице. В этом учебном году продолжается перевозка студентов и школьников на культурные площадки столицы, которые участвуют в проекте Мэра Москвы «Музеи – детям».

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что с сентября 2024 года автобусы туристического класса перевезли более 240 тыс. учащихся до музеев и галерей.

По проекту «Музеи – детям» школьников и студентов перевозят 100 автобусов Мосгортранса. Только на новогодних каникулах они доставили на выставки и экскурсии больше 650 человек.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– С 2018 года мы участвуем в проекте Мэра Москвы Сергея Собянина «Музеи – детям». За это время комфортные автобусы туристического класса перевезли почти 1,8 млн пассажиров. В этом учебном году помогаем добираться до культурных площадок столицы учащимся 975 образовательных организаций.

Комфортный транспорт туристического класса оборудован проблесковыми маячками на крыше, знаками «Осторожно дети!», удобными креслами со столиками, ремнями безопасности, в салоне работает система климат-контроля и телевизор. Чтобы всегда оставаться на связи в салоне размещены USB-слоты для зарядки телефонов.

Все школы и колледжи Москвы могут присоединиться к проекту «Музеи – детям». Для этого можно обратиться в Мосгортранс по номеру: 8 (495) 951-08-67.

В прошлом учебном году с сентября 2023 года по май 2024 года студенты и школьники из более 950 учебных заведений совершили на транспорте Мосгортранса свыше 460 тыс. поездок.

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Источник: Дептранс Москвы