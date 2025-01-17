35 автобусных и электробусных маршрутов будут работать дольше в крещенскую ночь

В Москве работу некоторых маршрутов автобусов продлили в ночь на 19 января

Комфортно и безопасно добраться домой после крещенских купаний можно на автобусах и электробусах. Работу некоторых маршрутов продлили в ночь на 19 января. Изменения коснутся 35 маршрутов автобусов и электробусов в разных округах Москвы. Они будут курсировать до 03:00. Кроме того, в столице работают 18 ночных маршрутов.

Подробнее показано в инфографике.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– На праздник Крещения мы каждый год продлеваем работу наземного транспорта. Маршруты автобусов и электробусов, которые проходят рядом с местами традиционных купаний, будут работать до 03:00.

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем удобство и комфорт пассажиров во время праздничных мероприятий.

Как быстро узнавать обо всех изменениях маршрутов, смотрите здесь.

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Источник: Дептранс Москвы