35 автобусных и электробусных маршрутов будут работать дольше в крещенскую ночь
Комфортно и безопасно добраться домой после крещенских купаний можно на автобусах и электробусах. Работу некоторых маршрутов продлили в ночь на 19 января. Изменения коснутся 35 маршрутов автобусов и электробусов в разных округах Москвы. Они будут курсировать до 03:00. Кроме того, в столице работают 18 ночных маршрутов.
Подробнее показано в инфографике.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– На праздник Крещения мы каждый год продлеваем работу наземного транспорта. Маршруты автобусов и электробусов, которые проходят рядом с местами традиционных купаний, будут работать до 03:00.
По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем удобство и комфорт пассажиров во время праздничных мероприятий.
Как быстро узнавать обо всех изменениях маршрутов, смотрите здесь.
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Источник: Дептранс Москвы