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Подсмотрели, как будет выглядеть новый кроссовер VW T-Roc 2026 года

Появились фото второго поколения VW T-Roc, его запуск ожидают в ближайшее время

Volkswagen готовится к запуску второго поколения компактного кроссовера VW T-Roc, продажи которого начнутся уже к концу этого года.

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Первые изображения новой модели появились в Сети, предположительно, через интерфейс информационно-развлекательной системы VW, что может быть запланированной утечкой, как это ранее происходило с моделями Golf GTI и Touareg.

Дизайн нового T-Roc основан на текущей версии, но с заметным влиянием старшего Tiguan. Передняя часть автомобиля выделяется массивной решеткой радиатора с шестиугольными крупными ячейками, агрессивными воздухозаборниками и объединенными светодиодной полосой фарами, получившими более динамичную «злую» форму.

Боковой профиль подвергся серьезным изменениям: увеличен передний свес, новая форма колесных дисков в черно-серебристой гамме и появились изогнутые складки вместо прежних острых линий. Сзади модернизированы фонари, световая балка и обновлен бампер.

Второе поколение T-Roc будет построено на платформе MQB Evo, она же используется в обновленном Golf Mk8.5. Это позволит модели конкурировать с такими ведущими игроками рынка, как Hyundai Kona и Toyota C-HR.

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Ожидается, что линейка двигателей новинки будет аналогична VW Golf, включая мягкие гибриды и даже подключаемый гибрид. Также вероятно появление «заряженной» версии T-Roc R Performance с 2,0-литровым турбомотором, позаимствованным у Golf R.

На сегодняшний день VW T-Roc — одна из самых продаваемых моделей бренда, уступающая только Tiguan, и на нее в Фольксвагене возлагают большие надежды.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 98
17.01.2025 
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