Эксперты назвали самые успешные китайские марки: многие из них представлены в России

CPCA: десять крупнейших китайских брендов продали за прошлый год 22,8 млн авто

Китайский автопром переживает бурный рост, уверенно завоевывая как внутренний, так и международные рынки.

Результаты 2024 года, опубликованные Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA), подтверждают эту тенденцию. 22,8 миллионов автомобилей – таков впечатляющий объем продаж десяти крупнейших китайских автопроизводителей на внутреннем рынке за год.

Безусловным лидером стал BYD, продемонстрировавший феноменальные результаты – 3,7 млн проданных электрокаров и гибридов. На втором месте расположилась Geely, реализовавшая 1,77 млн автомобилей. Замыкает тройку лидеров совместное предприятие FAW-Volkswagen с результатом в 1,6 млн проданных автомобилей.

В первую десятку также вошли такие известные бренды, как Changan (1,36 млн), Chery (1,35 млн), SAIC-Volkswagen (1,2 млн), SAIC-GM-Wuling (824 тыс.), FAW-Toyota (798 тыс.), GAC-Toyota (770 тыс.) и Tesla China (657 тыс.).

Успех китайских автопроизводителей не ограничивается внутренним рынком. В 2024 году доля китайских брендов на российском рынке достигла внушительных 60%. Это абсолютный лидер среди всех стран-производителей, существенно опережающий отечественных производителей (30%) и оставшиеся 10%, которые приходятся на европейские и другие иностранные марки.

Более того, самый сильный рост спроса среди новых автомобилей в России показали именно китайские бренды Chery, Geely и Haval. Общий рост интереса к новым автомобилям в России в 2024 году составил 32,1%, при этом средняя цена осталась практически неизменной – около 2 950 000 рублей.

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Источник: CarNewsChina