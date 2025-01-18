#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Эксперты назвали самые успешные китайские марки: многие из них представлены в России

CPCA: десять крупнейших китайских брендов продали за прошлый год 22,8 млн авто

Китайский автопром переживает бурный рост, уверенно завоевывая как внутренний, так и международные рынки.

Результаты 2024 года, опубликованные Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA), подтверждают эту тенденцию. 22,8 миллионов автомобилей – таков впечатляющий объем продаж десяти крупнейших китайских автопроизводителей на внутреннем рынке за год.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новый большой кроссовер Chery — тест на русском Севере

Безусловным лидером стал BYD, продемонстрировавший феноменальные результаты – 3,7 млн проданных электрокаров и гибридов. На втором месте расположилась Geely, реализовавшая 1,77 млн автомобилей. Замыкает тройку лидеров совместное предприятие FAW-Volkswagen с результатом в 1,6 млн проданных автомобилей.

В первую десятку также вошли такие известные бренды, как Changan (1,36 млн), Chery (1,35 млн), SAIC-Volkswagen (1,2 млн), SAIC-GM-Wuling (824 тыс.), FAW-Toyota (798 тыс.), GAC-Toyota (770 тыс.) и Tesla China (657 тыс.).

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Успех китайских автопроизводителей не ограничивается внутренним рынком. В 2024 году доля китайских брендов на российском рынке достигла внушительных 60%. Это абсолютный лидер среди всех стран-производителей, существенно опережающий отечественных производителей (30%) и оставшиеся 10%, которые приходятся на европейские и другие иностранные марки.

Более того, самый сильный рост спроса среди новых автомобилей в России показали именно китайские бренды Chery, Geely и Haval. Общий рост интереса к новым автомобилям в России в 2024 году составил 32,1%, при этом средняя цена осталась практически неизменной – около 2 950 000 рублей.

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 400
18.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0