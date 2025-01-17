Эти автомобили в 2024 году покупали китайцы: самые популярные у них бренды

В Китае в сравнении с 2023 годом заметно выросла популярность местных брендов

Китайские бренды в России за последние три года значительно укрепили свои позиции на авторынке. Лидером продаж среди иномарок стал Haval, несмотря на то что в Китае этот бренд не вошел в первую десятку (на 11-м месте).

Второй по популярности маркой в России является Chery, который в Поднебесной занимает лишь восьмое место.

Китайский рынок автомобилей уже несколько лет подряд удерживает титул крупнейшего в мире, с продажами автомобилей, намного превышающими годовой объем продаж в России. Но список популярных марок там сильно отличается от нашего, среди бестселлеров китайского рынка есть модели, которые официально даже не представлены в России.

Лидером в Китае является BYD, с продажами в 2024 году на уровне 3,5 млн автомобилей, что составило 15% рынка. Второе место у Volkswagen, который продал 2,1 млн автомобилей, а третье – у Toyota с 1,6 млн машин.

Остальные производители продали в Китае менее миллиона автомобилей, хотя цифры тоже внушительные. Среди них Geely (987 тыс.), Wuling (921 тыс.), Honda (881 тыс.), Changan (801 тыс.), Chery (709 тыс.), Tesla (657 тыс.) и BMW (608 тыс.).

В 2024 году марка Chery значительно улучшила свои позиции, поднявшись с 14-го на 8-е место, увеличив продажи на 210 тыс. автомобилей и рыночную долю на 0,8%. Особенно значительный рост компания показала в четвертом квартале, продав 265 тыс. автомобилей, что превзошло прогнозы.

С 2023 года из топ-10 выбыли Nissan и Audi.

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Источник: «Китайские автомобили»