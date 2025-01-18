#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

В России скоро появится совершенно новый Toyota RAV4 2025: подробности и цены

На российский рынок везут партию Toyota RAV4 2025 по цене от 5,7 млн рублей

Российский авторынок ожидает долгожданное пополнение: в страну прибывает партия новейших Toyota RAV4 2025 модельного года.

Уже сейчас можно оформить предзаказ на топовую комплектацию Elite Plus, стоимость которой стартует с 5,7 млн рублей.

Toyota RAV4 2025
Toyota RAV4 2025
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новый большой кроссовер Chery — тест на русском Севере

Сердцем Toyota RAV4 2025 Elite Plus является мощная гибридная силовая установка. 2,5-литровый двигатель внутреннего сгорания в паре с электромотором выдает впечатляющие 222 л. с. В сочетании с автоматической трансмиссией это обеспечивает динамичный разгон и экономичный расход топлива. Привод полный.

В салоне установлены мультимедийная система с экраном диагональю 10,5 дюйма и улучшенной навигационной системой, беспроводная зарядка для смартфонов, кожаная обивка салона, а также электрорегулировка передних сидений с подогревом.

Интерьер Toyota RAV4 2025
Интерьер Toyota RAV4 2025

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Обновленный RAV4 получил стильные 18-дюймовые диски, светодиодные фары, рейлинги на крыше и панорамную крышу. RAV4 2025 оборудован передовой системой Toyota Safety Sense 2.5, включающей в себя целый комплекс электронных помощников, призванных предотвратить аварийные ситуации и минимизировать последствия ДТП.

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 5295
18.01.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+25