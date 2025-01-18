В России скоро появится совершенно новый Toyota RAV4 2025: подробности и цены

На российский рынок везут партию Toyota RAV4 2025 по цене от 5,7 млн рублей

Российский авторынок ожидает долгожданное пополнение: в страну прибывает партия новейших Toyota RAV4 2025 модельного года.

Уже сейчас можно оформить предзаказ на топовую комплектацию Elite Plus, стоимость которой стартует с 5,7 млн рублей.

Toyota RAV4 2025

Сердцем Toyota RAV4 2025 Elite Plus является мощная гибридная силовая установка. 2,5-литровый двигатель внутреннего сгорания в паре с электромотором выдает впечатляющие 222 л. с. В сочетании с автоматической трансмиссией это обеспечивает динамичный разгон и экономичный расход топлива. Привод полный.

В салоне установлены мультимедийная система с экраном диагональю 10,5 дюйма и улучшенной навигационной системой, беспроводная зарядка для смартфонов, кожаная обивка салона, а также электрорегулировка передних сидений с подогревом.

Интерьер Toyota RAV4 2025

Обновленный RAV4 получил стильные 18-дюймовые диски, светодиодные фары, рейлинги на крыше и панорамную крышу. RAV4 2025 оборудован передовой системой Toyota Safety Sense 2.5, включающей в себя целый комплекс электронных помощников, призванных предотвратить аварийные ситуации и минимизировать последствия ДТП.

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Источник: SpeedMe