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Сборку популярного у россиян китайского кроссовера наладят в Калуге

Автозавод в Калуге получил из Китая первые машинокомплекты для сборки Haval M6

Завод «Автомобильные технологии» в Калуге готовится к серийному выпуску автомобилей Haval M6. Первые машинокомплекты уже поступили на предприятие из Китая.

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Пресс-служба российского представительства Haval в ноябре 2024 года официально подтвердила планы наладить сборку автомобиля в Калуге, а не в Туле. При этом до настоящего момента нет никакой информации ни о сроках выхода локализованной версии кроссовера, ни о цене.

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Сообщалось также, что автозавод «ПСМА Рус» (принадлежит концерну Stelantis через французский альянс Peugeot-Citroen) планирует выпустить в 2025 году 50 тыс. машин Great Wall. Речь идет о нескольких моделях Haval — некоторые из них еще не представлены на рынке РФ.

Под контрактную сборку автомобилей в Калуге Haval зарезервировал логистические и складские мощности на 50 тыс. машинокомплектов. В планах завода в Калуге – производить до 100 тыс. автомобилей в год.

Haval M6
Haval M6
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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Haval
Количество просмотров 3581
17.01.2025 
Фото:Haval
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