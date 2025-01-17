Без присмотра: в Госдуме не утихают споры о контроле за рынком техосмотра

Снова обсуждается вопрос передачи техосмотра от РСА к Росаккредитации

Дискуссия вокруг законопроекта, который предлагает передать контроль за рынком техосмотра от Российского союза автостраховщиков (РСА) к Росаккредитации, продолжает вызывать споры в Госдуме.

Инициаторы реформы утверждают, что существующая система контроля недостаточно эффективна и способствует коррупции, а страховщики занимаются несвойственной для них функцией.

На данный момент в России работает около 3,9 тыс. операторов техосмотра, аккредитация которых осуществляется РСА. В 2024 году было проведено более 5,6 млн техосмотров легковых автомобилей. Операторы платят за аккредитацию и ежегодное подтверждение соответствия.

Однако то, что рынок ТО контролирует именно Союз страховщиков, устраивает не всех.

Группа сенаторов выступает за передачу контроля за техосмотром в Росаккредитацию, и это предложение находит поддержку у правительства и Центробанка, хотя РСА протестует. Представители РСА настаивают на необходимости сохранить существующий порядок дел, ссылаясь на то, что за последнее время удалось ужесточить контроль за мошенниками в сфере ТО.

Весной 2023 года группа сенаторов предложила законопроект, который должен был улучшить прозрачность процесса, а средства от аккредитации направить в федеральный бюджет. Они посчитали, что реформирование системы могло бы принести около 255 млн рублей в казну. Однако Госдума отложила рассмотрение инициативы, заявив о необходимости дополнительного анализа.

В январе 2024 года профильный комитет по транспорту выразил мнение, что изменения нецелесообразны, поскольку существующая система функционирует нормально. Рассмотрение поправок было перенесено на неопределенный срок, а 16 января прошло совещание с участием представителей Совета Федерации, Минтранса и других ведомств.

Вероятно, проблема в том, что Росаккредитации для выполнения новой функции потребуется дополнительное финансирование, а в бюджете на это средства не заложены.

Очередное рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Госдумы планируется в феврале 2025 года, однако позиция комитета по транспорту остается неизменной: там считают передачу контроля за техосмотром от РСА к Росаккредитации нецелесообразной.

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Источник: «Коммерсант»