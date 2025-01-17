#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Статус превыше всего: стало известно, почему в РФ растут продажи премиум-авто

Рынок авто премиум-класса вырос в России на фоне падения спроса в мире

Продажи автомобилей премиум-класса немецких производителей выросли в России на фоне общемирового падения спроса. Кроме того, у россиян вырос интерес и к дорогим маркам автомобилей из Японии и США. Об этом рассказали опрошенные эксперты автоотрасли.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, люди готовы покупать, и покупают, эти машины, невзирая на отсутствие фирменной гарантии, определенные трудности с их сервисом и обслуживанием.

«Более того, покупатели даже готовы мириться с "серыми" и "черными" схемами ввоза и таможенного оформления, потенциально рискуя получить от фискальных органов требования о доплате пошлины, утильсбора или других обязательных платежей», – констатирует глава НАС.

Рекомендуем
Зачем водители смазывают подкрылки зимой — странный лайфхак

В то же время директор компании Frank Auto Ирина Франк подчеркнула, что в России всегда был высокий спрос на машины премиум-класса. Россиян привлекают не только качество и технологии, но и статус.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, в свою очередь, заметил, что чем престижнее автомобиль, тем лояльнее относится к бренду покупатель.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, фактор цены и ее уровень не являются определяющими при покупке премиального автомобиля. А по некоторым моделям вообще нет альтернативы, резюмирует Кадаков.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 219
17.01.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
+1