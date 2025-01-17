Статус превыше всего: стало известно, почему в РФ растут продажи премиум-авто

Рынок авто премиум-класса вырос в России на фоне падения спроса в мире

Продажи автомобилей премиум-класса немецких производителей выросли в России на фоне общемирового падения спроса. Кроме того, у россиян вырос интерес и к дорогим маркам автомобилей из Японии и США. Об этом рассказали опрошенные эксперты автоотрасли.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, люди готовы покупать, и покупают, эти машины, невзирая на отсутствие фирменной гарантии, определенные трудности с их сервисом и обслуживанием.

«Более того, покупатели даже готовы мириться с "серыми" и "черными" схемами ввоза и таможенного оформления, потенциально рискуя получить от фискальных органов требования о доплате пошлины, утильсбора или других обязательных платежей», – констатирует глава НАС.

В то же время директор компании Frank Auto Ирина Франк подчеркнула, что в России всегда был высокий спрос на машины премиум-класса. Россиян привлекают не только качество и технологии, но и статус.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, в свою очередь, заметил, что чем престижнее автомобиль, тем лояльнее относится к бренду покупатель.

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, фактор цены и ее уровень не являются определяющими при покупке премиального автомобиля. А по некоторым моделям вообще нет альтернативы, резюмирует Кадаков.

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Источник: iz.ru