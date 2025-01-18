Роскошь с колоритом Китая: легенду о 2 драконах воплотили при оформлении седана

Rolls-Royce сделал на заказ уникальный Phantom c потолком в виде звездного неба

Британский бренд Rolls-Royce представил единственный в своем роде седан Phantom, созданный по заказу клиента из Китая.

Интерьер Phantom Dragon

Модель называется Phantom Dragon («призрачный дракон», с англ.) внутренняя отделка стала стилизованной интерпретацией китайской легенды о двух драконах и жемчужине. Потолок салона выполнен по сложнейшей фирменной технологии «звездное небо».

Интерьер Phantom Dragon

Дракон в Китае олицетворяет силу и удачу, а жемчуг является символом чистоты и совершенства. Легенда, которая уже порядка 3000 лет повествует о щедрости и благородстве духа. Дизайнеры студии Rolls-Royce в Шанхае при работе над интерпретацией легенды уважительно отнеслись к традициям Китая, интегрируя стиль бренда.

При оформлении потолка использовали более 1300 оптоволоконных источников света, каждый из которых окружен 24 «звездами». Все работы выполнялись вручную, а рисунок представляет собой изображение красного и белого драконов вокруг жемчужины, роль которой исполняют механические часы. Такой же мотив присутствует в отделке передней панели, для нее создали мозаику из шпона деревьев ценных пород: эвкалипта, платана и черного дерева – он придает теням объем.

Интерьер Phantom Dragon

Салон седана отделан кожей черного и красного цветов, кузов окрашен в глубокий черный тон. По задумке, такая цветовая гамма должна создать драматический визуальный контраст с остальным оформлением.

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Источник: f1rstmotors.com