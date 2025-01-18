В этом году выбор новых автомобилей в России существенно сократится

Эксперт Корнев спрогнозировал уход ряда китайских брендов с российского рынка

В последнее время китайских брендов, представленных на российском рынке, стало настолько много, что в это изобилии невозможно не запутаться. Появляются все новые и новые, порой экзотические представители.

Однако сложная экономическая ситуация в стране вносит свои коррективы. Платежеспособность населения и цены на машины напрямую влияют на интенсивность импорта. В этом году российский авторынок столкнется с ситуацией, когда те китайские бренды, которые не успели в достаточной мере закрепиться на рынке, будут вынуждены его покинуть.

О том, какие марки останутся, а какие уйдут и когда это произойдет, рассказал эксперт Александр Корнев.

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– На российском автомобильном рынке укрепились тяжелые времена, поэтому новости о будущих кандидатах «на выход» среди китайских марок вполне ожидаемы.

Весь прошлый год покупатели боролись с высокими процентами по кредитам. Вместо новых машин многие переключились на «вторичку» или отложили покупку до лучших времен. В октябре по ослабевшему спросу ударил выросший утильсбор, а с нового года заградительные платежи обновили еще раз. В планах государства повторять процедуру регулярно – до 2030 года. Плюс ко всему осенью снова подешевел рубль, потянув наверх все цены. Стали дороже иномарки и местное, не до конца локализованное производство.

На этом фоне дилеры стали осторожничать во всем, оставляя при себе только знакомые у нас бренды с развитой сетью продаж и сервисных центров. Они генерируют основные деньги, а периферийные марки остаются в зоне риска, ведь на их развитие денег сейчас нет.

В России работают более 60 марок из КНР, 2/3 из них имеют официальных представителей, но продажи в пару десятков машин на салон достижимы всего для десятки «китайцев». Haval – в лидерах, его дилеры выдает в среднем больше 100 автомобилей на шоурум. Показатели Geely, Chery – порядка 60 а/м на салон. 35-40 машин в месяц – золотой стандарт чайна-марки, который позволяет шоуруму быть прибыльным – удерживают Changan (46 а/м на салон), Tank (39 а/м) и Exeed (34 а/м). Средне стабильные показатели у Jetour (19 а/м на салон), GAC (17 а/м) и Hohgqi (17 а/м). Однако больше десятка брендов из Китая с годовыми продажами более тысячи машин в пересчете на шоурум показывают всего несколько сделок в месяц. А это уже повод для дилера начать корректировать марочный портфель.

С учетом текущих прогнозов по авторынку и стоимости фондирования бизнесу будет все сложнее станет сохранять текущий уровень выдач по многим китайским маркам. Первые «сокращения» по брендам можно ждать к лету, но все ушедшие имена заметят, в рейтинге продаж они традиционно на последних местах. Покинуть отечественный авторынок в 2025 году могут до четверти массовых марок, продажи которых не превышают сотню машин в месяц.