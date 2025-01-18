Самое большое судно для перевозки автомобилей успешно спущено на воду
Крупнейшее в мире судно для перевозки автомобилей BYD Shenzhen успешно спущено на воду с причала в Янчжоу.
Ролкер BYD Shenzhen, истинный гигант морских перевозок, впечатляет своими размерами: 219 метров в длину и 37,7 метра в ширину. Его вместимость составляет 9200 автомобилей – это на 200 единиц больше, чем у предыдущего рекордсмена от SAIC, и значительно увеличивает возможности BYD по доставке своей продукции на европейский рынок.
Скорость в 34 км/ч позволяет доставлять электромобили и гибриды BYD в кратчайшие сроки, минимизируя время доставки и, соответственно, затраты.
Но BYD Shenzhen – это не просто большая вместимость. Судно представляет собой технологический прорыв в сфере морских перевозок. В нем реализованы инновационные системы, направленные на экономию топлива и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Китайские СМИ с полным правом называют его самым экологически чистым грузовым кораблем для перевозки автомобилей.
BYD Shenzhen стал уже четвертым ролкером в арсенале компании, пополнив три аналогичных судна, каждое из которых способно перевозить 7000 автомобилей, спущенных на воду в 2024 году.
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Источник: ITHome