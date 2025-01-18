Названы самые безопасные автомобили в мире: рейтинг удивил экспертов

Эксперты Euro NCAP составили рейтинг самых безопасных автомобилей 2024 года

Ежегодные краш-тесты Euro NCAP определяют стандарты, к которым стремятся производители, и формируют представление о самых безопасных автомобилях на рынке. Результаты 2024 года, опубликованные 15 января 2025 года изданием 32CARS.RU, поражают неожиданными лидерами и демонстрируют новые тренды в автомобильной индустрии.

Абсолютным победителем 2024 года, согласно данным Euro NCAP, стал Mercedes-Benz E-Class. Эта модель продемонстрировала превосходство в четырех ключевых категориях: защита взрослых пассажиров, защита детей, защита уязвимых участников дорожного движения (пешеходов и велосипедистов) и эффективность систем помощи водителю (ADAS).

Mercedes-Benz E-Class

Однако, не только немецкие производители показали высокие результаты. Наиболее впечатляющим достижением стал триумф китайского электромобиля ZEEKR X в категории компактных SUV. Обойдя европейских конкурентов, ZEEKR X завоевал звание самого безопасного электрокара 2024 года.

В сегменте больших SUV победителем стал Mazda CX-80, превзойдя даже электрический Audi Q6 e-tron по ряду показателей.

Zeekr X

На рынке семейных автомобилей безоговорочными лидерами стали хорошо знакомые российским покупателям модели Volkswagen Passat и Skoda Superb. Отдельного внимания заслуживает Maxus eTERRON 9, первый электрический пикап, прошедший испытания Euro NCAP. Интересно, что компактные семейные автомобили в этом году не смогли соответствовать строгим требованиям Euro NCAP и не попали в число лучших.

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Источник: 32cars.ru