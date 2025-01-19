Штрафы для водителей этих автомобилей вырастут в шесть раз

ЛДПР предлагает повысить штраф для водителей тихоходов без спецзнака в шесть раз

Законопроект предполагает повышение штрафа с 500 до 3000 рублей для водителей автомобилей, скорость которых не превышает 30 км/ч и которые не оборудованы специальным опознавательным знаком.

Эта инициатива, по словам депутата Ивана Сухарева, вызвана необходимостью снижения аварийности на дорогах. Действительно, медленно движущийся автомобиль на оживлённой трассе – это потенциальная угроза. Водители, вынужденные совершать обгоны в условиях ограниченной видимости, рискуют столкнуться с другими участниками движения.

Ситуация усугубляется тем, что не всегда легко определить, является ли медленно едущая машина тихоходом или просто неопытным водителем. Нередки случаи, когда водители получают штрафы за обгон, не понимая, что перед ними – машина, которая объективно не может ехать быстрее.

Законопроект направлен на решение сразу нескольких проблем. Во-первых, он стимулирует водителей тихоходов к установке специальных знаков, которые предупреждают других участников движения о низкой скорости автомобиля. Это повышает безопасность дорожного движения, позволяя водителям своевременно корректировать свою манеру езды и избежать опасных манёвров.

Во-вторых, увеличение штрафа призвано предупредить водителей от игнорирования правил, связанных с использованием специальной маркировки для тихоходов. Сейчас существующий штраф в 500 рублей не является достаточно эффективным сдерживающим фактором. По мнению инициаторов законопроекта, более существенный штраф заставит водителей более ответственно относиться к безопасности движения.

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Источник: Газета.Ru