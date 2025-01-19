#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Штрафы для водителей этих автомобилей вырастут в шесть раз

ЛДПР предлагает повысить штраф для водителей тихоходов без спецзнака в шесть раз

Законопроект предполагает повышение штрафа с 500 до 3000 рублей для водителей автомобилей, скорость которых не превышает 30 км/ч и которые не оборудованы специальным опознавательным знаком.

Эта инициатива, по словам депутата Ивана Сухарева, вызвана необходимостью снижения аварийности на дорогах. Действительно, медленно движущийся автомобиль на оживлённой трассе – это потенциальная угроза. Водители, вынужденные совершать обгоны в условиях ограниченной видимости, рискуют столкнуться с другими участниками движения.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новый большой кроссовер Chery — тест на русском Севере

Ситуация усугубляется тем, что не всегда легко определить, является ли медленно едущая машина тихоходом или просто неопытным водителем. Нередки случаи, когда водители получают штрафы за обгон, не понимая, что перед ними – машина, которая объективно не может ехать быстрее.

Законопроект направлен на решение сразу нескольких проблем. Во-первых, он стимулирует водителей тихоходов к установке специальных знаков, которые предупреждают других участников движения о низкой скорости автомобиля. Это повышает безопасность дорожного движения, позволяя водителям своевременно корректировать свою манеру езды и избежать опасных манёвров.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Во-вторых, увеличение штрафа призвано предупредить водителей от игнорирования правил, связанных с использованием специальной маркировки для тихоходов. Сейчас существующий штраф в 500 рублей не является достаточно эффективным сдерживающим фактором. По мнению инициаторов законопроекта, более существенный штраф заставит водителей более ответственно относиться к безопасности движения.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13576
19.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0