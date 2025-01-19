Российская компания адаптировала новый американский внедорожник для наших широт

Arctic Trucks Россия представила новую модификацию АТ35 для Jeep Grand Cherokee

Легендарный Jeep Grand Cherokee обрёл ещё более внушительные внедорожные качества благодаря российской компании Arctic Trucks.

Jeep Grand Cherokee АТ35 by Arctic Trucks Россия

Специалисты представили экстремальную версию AT35, адаптированную под суровые российские условия и отвечающую на многочисленные запросы поклонников бездорожья. Результат – машина, способная преодолеть практически любые препятствия, сохранив при этом комфорт и управляемость.

Jeep Grand Cherokee АТ35 by Arctic Trucks Россия

Главное отличие Jeep Grand Cherokee AT35 – фундаментальная модернизация подвески и колёсной базы, которая кардинально меняет возможности внедорожника. Сердцем этих изменений является лифт-комплект, увеличивающий дорожный просвет на впечатляющие 67 мм.

В сочетании с передними пневматическими стойками, а также пневмобаллонами это обеспечивает плавный ход даже на самых неровных участках. Увеличение клиренса дополняется улучшенными углами въезда (+5°) и съезда (+13°), что позволяет без труда штурмовать крутые подъёмы и спуски.

Jeep Grand Cherokee АТ35 by Arctic Trucks Россия

Arctic Trucks оснастили Jeep Grand Cherokee AT35 массивными коваными 20-дюймовыми дисками собственного производства. На них устанавливаются внушительные шины размерностью 35x12.5. Такое сочетание колёс и подвески приводит к изменению габаритов: высота увеличивается на 67 мм, а ширина – на внушительные 107 мм. Колея расширяется на 140 мм как спереди, так и сзади.

Также внедорожник получил расширители колесных арок, антикоррозийную защиту, фирменные подкрылки и брызговики Arctic Trucks, калибровку спидометра.

Стоимость модификации AT35 для Jeep Grand Cherokee составляет 1 575 000 рублей.

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Источник: Тарантас Ньюс