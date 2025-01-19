#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Российская компания адаптировала новый американский внедорожник для наших широт

Arctic Trucks Россия представила новую модификацию АТ35 для Jeep Grand Cherokee

Легендарный Jeep Grand Cherokee обрёл ещё более внушительные внедорожные качества благодаря российской компании Arctic Trucks.

Jeep Grand Cherokee АТ35 by Arctic Trucks Россия
Jeep Grand Cherokee АТ35 by Arctic Trucks Россия

Специалисты представили экстремальную версию AT35, адаптированную под суровые российские условия и отвечающую на многочисленные запросы поклонников бездорожья. Результат – машина, способная преодолеть практически любые препятствия, сохранив при этом комфорт и управляемость.

Jeep Grand Cherokee АТ35 by Arctic Trucks Россия
Jeep Grand Cherokee АТ35 by Arctic Trucks Россия
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новый большой кроссовер Chery — тест на русском Севере

Главное отличие Jeep Grand Cherokee AT35 – фундаментальная модернизация подвески и колёсной базы, которая кардинально меняет возможности внедорожника. Сердцем этих изменений является лифт-комплект, увеличивающий дорожный просвет на впечатляющие 67 мм.

В сочетании с передними пневматическими стойками, а также пневмобаллонами это обеспечивает плавный ход даже на самых неровных участках. Увеличение клиренса дополняется улучшенными углами въезда (+5°) и съезда (+13°), что позволяет без труда штурмовать крутые подъёмы и спуски.

Jeep Grand Cherokee АТ35 by Arctic Trucks Россия
Jeep Grand Cherokee АТ35 by Arctic Trucks Россия

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Arctic Trucks оснастили Jeep Grand Cherokee AT35 массивными коваными 20-дюймовыми дисками собственного производства. На них устанавливаются внушительные шины размерностью 35x12.5. Такое сочетание колёс и подвески приводит к изменению габаритов: высота увеличивается на 67 мм, а ширина – на внушительные 107 мм. Колея расширяется на 140 мм как спереди, так и сзади.

Также внедорожник получил расширители колесных арок, антикоррозийную защиту, фирменные подкрылки и брызговики Arctic Trucks, калибровку спидометра.

Стоимость модификации AT35 для Jeep Grand Cherokee составляет 1 575 000 рублей.

Источник: Тарантас Ньюс

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Arctic Trucks Russia
Количество просмотров 654
19.01.2025 
Фото:Arctic Trucks Russia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jeep Grand Cherokee

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв