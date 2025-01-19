В отделке салона используется дерево возрастом 5 тысяч лет: эта машина продается в России

Кабриолет Bentley Mulliner Bacalar можно купить в РФ по цене 276,5 млн рублей

В России появился истинный шедевр автомобилестроения – Bentley Mulliner Bacalar. Этот кабриолет был оценен дилером Maers из Владивостока в колоссальные 276 500 000 рублей.

Эксклюзивность Bacalar подчеркивается его ограниченным тиражом: изначально планировалось выпустить всего 12 экземпляров, а последующее увеличение производства до двух автомобилей в год лишь усиливает его статус объекта коллекционирования.

Bentley Mulliner Bacalar

Представленный в России автомобиль 2021 года выпуска с минимальным пробегом в 350 км обладает впечатляющими характеристиками. Кабриолет получил 6-литровый мотор мощностью 659 л. с., полный привод и роботизированную коробку переключения передач.

Центральное место в оформлении занимает riverwood – экологически чистая древесина возрастом более 5000 лет. Это древние деревья, пролежавшие тысячелетия в торфяных болотах, озёрах и реках Восточной Англии. В сочетании с изящными вкраплениями меди, riverwood создаёт неповторимую атмосферу роскоши и истории.

Интерьер Bentley Mulliner Bacalar

К этому добавляется грубошерстное сукно из Шотландии, изысканная обивка сидений, на изготовление которой вручную потребовалось почти 150 000 стяжек.

Bacalar, построенный на базе Continental GT, но значительно превосходящий его по уровню эксклюзивности, стал лишь второй моделью Bentley с двумя посадочными местами, выпущенной после 1930 года.

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Источник: Autonews