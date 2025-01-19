Новый европейский кроссовер оказался намного дешевле конкурентов: известны цены

Dacia перечислила все версии и цены своего первого большого кроссовера Bigster

Компания Dacia представила свой первый крупный кроссовер – Bigster. На европейском рынке Dacia Bigster предлагается в нескольких комплектациях, каждая из которых тщательно продумана для обеспечения оптимального соотношения цены и качества.

Базовая версия с 140-сильным двигателем внутреннего сгорания и 6-ступенчатой механической коробкой передач обойдется покупателю в 23 990 евро.

Dacia Bigster

Важно отметить, что все версии, кроме гибридной, оснащены 48-вольтовой мягкой гибридной системой, которая обеспечивает улучшенную топливную экономичность и плавность хода. Система мягкого гибрида позволяет двигателю стартовать без рывков, что особенно ценно в городском трафике.

Для тех, кто нуждается в повышенной проходимости, Dacia предлагает полноприводную модификацию Bigster. Её цена стартует от 27 990 евро – по-прежнему значительно ниже, чем у конкурентов.

Интерьер Dacia Bigster

Любители автоматических коробок передач смогут выбрать гибридную версию Bigster с системой Hybrid 155. Эта модификация, предлагающая АКП, стоит 28 600 евро. Следует отметить, что двухпедальный вариант предлагается исключительно в гибридном исполнении. Верхняя граница ценового диапазона составляет 30 590 евро за наиболее оснащенную версию.

Nissan Qashqai, Kia Sportage и Toyota RAV4, являющиеся признанными лидерами в данном сегменте, предлагаются по ценам значительно выше. Например, Kia Sportage стоит от 34 690 до 46 990 евро, а Toyota RAV4 – от 40 990 евро. Разница в цене с Dacia Bigster достигает 10 000 евро и более, что делает предложение Dacia поистине революционным.

Приём заказов на Dacia Bigster стартует в марте, и уже сейчас ожидается высокий спрос на этот автомобиль.

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Источник: Российская газета