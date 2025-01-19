Гарантия продлена до 15 лет: Chevrolet решил проявить истинную заботу о клиентах

Компания Chevrolet расширила гарантию на три свои модели до 15 лет

Chevrolet подтверждает свою приверженность к качеству и заботе о клиентах, запуская расширенную сервисную программу, которая предоставляет уникальную гарантию на 15 лет или 150 000 миль (240 000 км) – в зависимости от того, что наступит раньше.

Chevrolet Silverado

Программа направлена на устранение потенциального дефекта топливного насоса в определенных моделях автомобилей. Этот дефект, хотя и не влияет на ходовые характеристики машины и безопасность водителя, может привести к появлению кода ошибки и загоранию индикатора «Check Engine» на приборной панели.

Chevrolet Blazer

Chevrolet берет на себя обязательство бесплатно заменить неисправные насосы, независимо от того, кто является текущим владельцем автомобиля.

Сервисная акция распространяется на следующие модели:

Chevrolet Silverado 1500 2022 года с моторами 2.7-литровым I4 турбо (310 л.с.), 5.3-литровым V8 (355 л.с.), 6.2-литровым V8 (420 л.с.) и 3.0-литровым I6 дизелем Duramax (277 л.с.)

Chevrolet Blazer 2022–2023 годов, который оснащён двигателями 2.0-литровый I4 турбо (228 л.с.) или 3.6-литровый V6 (308 л.с.), работающими с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Chevrolet Trax 2022 года с 1.4-литровым I4 турбированным мотором (155 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Chevrolet Trax

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Источник: 32cars.ru