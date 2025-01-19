Гарантия продлена до 15 лет: Chevrolet решил проявить истинную заботу о клиентах
Chevrolet подтверждает свою приверженность к качеству и заботе о клиентах, запуская расширенную сервисную программу, которая предоставляет уникальную гарантию на 15 лет или 150 000 миль (240 000 км) – в зависимости от того, что наступит раньше.
Программа направлена на устранение потенциального дефекта топливного насоса в определенных моделях автомобилей. Этот дефект, хотя и не влияет на ходовые характеристики машины и безопасность водителя, может привести к появлению кода ошибки и загоранию индикатора «Check Engine» на приборной панели.
Chevrolet берет на себя обязательство бесплатно заменить неисправные насосы, независимо от того, кто является текущим владельцем автомобиля.
Сервисная акция распространяется на следующие модели:
- Chevrolet Silverado 1500 2022 года с моторами 2.7-литровым I4 турбо (310 л.с.), 5.3-литровым V8 (355 л.с.), 6.2-литровым V8 (420 л.с.) и 3.0-литровым I6 дизелем Duramax (277 л.с.)
- Chevrolet Blazer 2022–2023 годов, который оснащён двигателями 2.0-литровый I4 турбо (228 л.с.) или 3.6-литровый V6 (308 л.с.), работающими с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
- Chevrolet Trax 2022 года с 1.4-литровым I4 турбированным мотором (155 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
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Источник: 32cars.ru