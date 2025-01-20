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При какой температуре нужно заряжать аккумулятор автомобиля? Совет эксперта

Эксперт Арутин объяснил, почему важно соблюдать правила зарядки аккумулятора

При зарядке аккумулятора автомобиля важно соблюдать технику безопасности. На что нужно обратить внимание в этом процессе, рассказал эксперт ресурса «Авто.ру» Валерий Арутин.

Он подчеркнул, что выбирать режим зарядки аккумулятора нужно исходя из его состояния и типа, поэтому перед использованием зарядного устройства важно ознакомиться с инструкцией и рекомендациями от производителя батареи.

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«Для зарядки аккумулятор обязательно нужно вынуть из машины. Заряжать АКБ в квартире не рекомендуется, но, если другого места нет, поместите его в нежилую комнату с открытым окном», – советует специалист.

Арутин обращает внимание на тот факт, что очень важно найти помещение с хорошей вентиляцией, потому что при зарядке аккумулятора зачастую выделяются токсичные пары. Также эксперт подчеркивает, что на процесс зарядки влияет температура, например, при минусовых температурах аккумулятор будет заряжаться дольше. А в жару возможен перегрев, поэтому оптимальной температурой для зарядки аккумулятора будет комнатная.

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«Перед зарядкой проверьте, что аккумулятор не вздулся и не подтекает: поврежденное устройство нельзя ни заряжать, ни использовать», – констатирует эксперт.

Кроме того, перед процессом зарядки аккумулятор необходимо очистить от пыли содовым раствором и в случае необходимости наждачкой удалить окислы с контактных клемм, подытожил Арутин.

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Источник: lenta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 239
20.01.2025 
Фото:Depositphotos
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