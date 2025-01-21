2 л, 245 л.с., классическая АКП: стильный китайский лифтбек скоро привезут в Россию

Лифтбек Hongqi H6 весной-летом появится в РФ и займет нишу между H5 и Н9

Премиальный бренд Hongqi (Хончи, «Красное знамя») готовит к дебюту новый автомобиль – Hongqi H6.

В конце декабря прошлого года модель получила ОТТС (одобрение типа транспортного средства).

Новый лифтбек займет нишу между бизнес-седаном H5 и представительским автомобилем H9, а старт продаж автомобиля в России ожидается весной-летом 2025 года.

Hongqi H6

Hongqi H6 впервые представили в Китае в 2023 году. Автомобиль обладает внушительными размерами, что ставит его на границу бизнес-класса и представительского сегмента.

Его длина составляет 4990 мм, ширина – 1876 мм, высота – 1450 мм, а колесная база – 2920 мм. Снаряженная масса автомобиля – 1740 кг. У лифтбека ниспадающая линия крыши, агрессивная решетка радиатора и двухцветная окраска кузова, доступная в некоторых версиях.

Под капотом H6 располагается 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором. Разгон до 100 км/ч занимает меньше 7 секунд.

Hongqi H6

Активная подвеска Continuous Damping Control (CDC) анализирует дорожное покрытие и поведение автомобиля в реальном времени, адаптируя настройки каждые две миллисекунды. Это позволяет достичь молниеносной реакции на изменения условий дороги и обеспечить отличную управляемость, подчеркивая спортивный характер модели.

Hongqi H6

Премиальный лифтбек подойдет для амбициозных предпринимателей и молодых профессионалов, которые ценят не только динамику, но и стильный внешний вид автомобиля.

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Источник: Hongqi Russia