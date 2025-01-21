Атмосферный мотор, вариатор и полный привод — в Россию вернулся бюджетный кроссовер

Новый кроссовер Nissan Qashqai второго поколения можно купить в РФ от ₽2,6 млн

Продажи нового кроссовера Nissan Qashqai второго поколения китайской сборки стартовали в России. Это выяснили эксперты в ходе мониторинга рынка.

Новинку можно не только купить из имеющихся в наличии на рынке РФ, но и оформить заказ и таким образом сэкономить. На одном из классифайдов цены на заказные модели начинаются от 2,6 млн рублей. Для сравнения, цена за Geely Coolray в базовой комплектации без скидок стартует от 2,799 млн рублей, а Chery Tiggo 7 Pro Max продается по цене от 2,78 млн рублей. Jetta VS5, построенный на узлах и агрегатах Volkswagen, стоит 2,952 млн рублей.

Nissan Qashqai

Продавец из Иркутска готов привезти кроссовер за 2,6 млн рублей, причем в эту цену входят все возможные расходы и нет скрытых комиссий. Судя по фото на классифайде, автомобиль представлен в хорошей комплектации: кожаный салон, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем.

Nissan Qashqai

Аналогичный кроссовер компании из Владивостока привозят под заказ минимум за 2,905 млн рублей, в цену уже входят утильсбор и доставка автомобиля в Москву. Еще дороже Nissan Qashqai есть у частника из Москвы – по цене за 3,09 млн рублей, а официальный дилер Nissan из Воронежа продает такие кроссоверы минимум за 3,36 млн рублей. Также автомобили есть во Владикавказе, Кирове и Севастополе – там их продают за 3,86 млн рублей.

Кроссовер оснащен атмосферным двигателем объемом 2,0 л мощностью 151 л.с., в паре с ним работает вариатор, привод или передний, или полный – в зависимости от комплектации.

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Источник: avtonovostidnya.ru