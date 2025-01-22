Японский рамник получил усиленную «внедорожную» версию

На выставке в Индии показали хардкорную версию внедорожника Suzuki Jimny Conqueror

На выставке Global Mobility Expo 2025 в Индии компания Suzuki представила специальную версию своей популярной модели Jimny — Conqueror.

Концепт был разработан для демонстрации нового дизайна и сбора отзывов клиентов, при этом не было внесено изменений в характеристики или шасси. Улучшения касаются в основном аксессуаров и внешнего оформления.

Jimny Conqueror выделяется внедорожным стилем с обновленным кузовом, окрашенным в градиентный матовый цвет от бежевого до черного, а также надписью Jimny 4x4 на дверях.

Передняя часть автомобиля получила новую решетку радиатора и накладки в цвет кузова, а 16-дюймовые легкосплавные диски сочетаются с вездеходными шинами.

Также модель оснащена множеством аксессуаров, таких как лебедка, шноркель для преодоления брода, багажник на крыше, задняя лестница, лопата, гусеницы для снега и дополнительные боковые топливные баки.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с. с максимальным крутящим моментом 134 Н*м. В паре с ним работают 5-ступенчатая механическая коробка передач или 4-ступенчатый автомат.

Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, угол въезда – 36 градусов, угол съезда – 50 градусов и продольный уклон проходимости -–24 градуса.

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Источник: Ithome