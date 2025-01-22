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Японский рамник получил усиленную «внедорожную» версию

На выставке в Индии показали хардкорную версию внедорожника Suzuki Jimny Conqueror

На выставке Global Mobility Expo 2025 в Индии компания Suzuki представила специальную версию своей популярной модели Jimny — Conqueror.

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Концепт был разработан для демонстрации нового дизайна и сбора отзывов клиентов, при этом не было внесено изменений в характеристики или шасси. Улучшения касаются в основном аксессуаров и внешнего оформления.

Jimny Conqueror выделяется внедорожным стилем с обновленным кузовом, окрашенным в градиентный матовый цвет от бежевого до черного, а также надписью Jimny 4x4 на дверях.

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Передняя часть автомобиля получила новую решетку радиатора и накладки в цвет кузова, а 16-дюймовые легкосплавные диски сочетаются с вездеходными шинами.

Также модель оснащена множеством аксессуаров, таких как лебедка, шноркель для преодоления брода, багажник на крыше, задняя лестница, лопата, гусеницы для снега и дополнительные боковые топливные баки.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с. с максимальным крутящим моментом 134 Н*м. В паре с ним работают 5-ступенчатая механическая коробка передач или 4-ступенчатый автомат.

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Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, угол въезда – 36 градусов, угол съезда – 50 градусов и продольный уклон проходимости -–24 градуса.

Источник: Ithome

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Алексеева Елена
Фото:Suzuki
Количество просмотров 556
22.01.2025 
Фото:Suzuki
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
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