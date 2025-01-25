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Huawei показала роскошный автомобиль, конкурента Майбаха

Huawei показала официальные фотографии самого большого электроседана в Китае

Длина электрического седана Maextro S800 – 5480 мм, он является самым большим электромобилем в Китае и одним из самых крупных серийных седанов в мире.

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Maextro S800
Maextro S800

Maextro – это премиальный бренд, созданный в рамках совместного предприятия Huawei и JAC. S800 – их первый автомобиль. Его мощность составляет 1006 л.с., и он собирается конкурировать с Mercedes-Benz Maybach и Nio ET9 на китайском рынке. Для сравнения, длина Nio ET9 составляет 5325 мм, а Maybach S-класса – 5469 мм.

Maextro S800
Maextro S800

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Предварительные заказы на Maextro S800 были открыты в ноябре прошлого года. Цена пока не озвучена, однако покупатели могут зарезервировать автомобиль, внеся залог в размере 20 000 юаней (240 000 рублей). Ожидаемая стоимость новинки составляет от 1 до 1,5 млн юаней (примерно 12-18 млн рублей).

В декабре компания Maextro подала заявку на получение лицензии для продаж S800 в Китае, что дало возможность ознакомиться с характеристиками силового агрегата.

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Модель S800 предложат в двух версиях: BEV (электрический автомобиль) и EREV (электрический автомобиль с увеличенным запасом хода). EREV представляет собой гибрид, в котором электродвигатель используется как основной источник тяги, а двигатель внутреннего сгорания выполняет вспомогательную функцию и служит для подзарядки аккумулятора.

Версия BEV оснащена тремя электродвигателями: одним мощностью 160 кВт на передней оси и двумя по 237,5 кВт сзади, что обеспечивает суммарную пиковую мощность 635 кВт (852 л.с.).

Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 26
25.01.2025 
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