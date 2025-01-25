Как сэкономить на обслуживании автомобиля и стоит ли это делать?

Матвеев: Прежде чем экономить на авто, решите, как долго хотите им пользоваться

Сегодня расходы на автомобиль нередко отнимают значительную часть бюджета. Обслуживание авто, как и запчасти, заметно подорожали, поэтому владельцы машин все чаще ищут способы оптимизировать траты.

Но как это сделать, чтобы сохранить безопасность на дороге?

Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» (сети автопрокатов в России и за рубежом):

– Прежде чем начинать ломать голову над тем, как сократить расходы на авто, задайте себе вопрос: как долго вы собираетесь эксплуатировать машину.

Если недолго, можно не тратиться на дорогостоящие материалы. Например, использовать недорогие масла и фильтры – этого хватит до продажи автомобиля.

Если же машина в хорошем состоянии, и вы планируете использовать ее долго, на обслуживании и ремонте экономить не стоит. Сэкономить можно лишь на вещах, не влияющих на безопасность, например на внешнем виде.

Для экономии топлива можно перейти с 95-го на 92-й бензин, если это не запрещено производителем. Но лучше всего снижать расход топлива: измените стиль вождения, пользуйтесь акциями и бонусами на АЗС, выбирайте более короткие маршруты.

Можно делать ТО реже – каждые 15 тыс. км вместо 10. Это не даст значительной экономии, но отложит неизбежные расходы. Однако экономить на масле и фильтрах нельзя – это приведет к отложениям в двигателе и его повреждениям. Также не стоит экономить на свечах зажигания – их неисправность может вывести из строя катушку.

На запчастях (узлах подвески, рулевого управления и тормозов и т.п.) точно экономить не стоит – они должны быть хорошего качества, потому что это ваша безопасность. Масла и жидкости следует подбирать по рекомендациям производителя (по вязкости, классу качества, допуску, если таковой имеется).

Если автомобиль свежий и вы планируете им пользоваться долго, рекомендую сразу «лечить» рыжики, чтобы не допустить развития коррозии. Если машина старая – можете не заморачиваться и ремонтировать или менять детали, когда будут средства, так как внешняя «красота» на скорость и безопасность не влияет.