Как сэкономить при покупке нового автомобиля до ₽750 тысяч — объясняем
Цены на новые автомобили на рынке России к концу 2025 года вырастут примерно на 10-15%, поэтому если сейчас стоит выбор между новой и подержанной машины, то лучше отдать предпочтение первому варианту. Таким мнением с «За рулем» поделилась директор по коммуникации ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.
Она подчеркнула, что авторынок России за последние несколько лет очень сильно трансформировался, в том числе из-за ухода популярных европейских, японских и американских брендов.
Мнение специалиста
Анна Уткина, директор по коммуникации ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»
– Сейчас в массовом сегменте представлены отечественные и китайские бренды авто, стоимость которых продолжает расти из-за индексации утилизационного сбора, увеличения ключевой ставки Центробанка и нестабильности курса рубля. К концу 2025 года цены станут еще выше на 10-15%, поэтому покупать новый автомобиль лучше сейчас».
По словам Уткиной, официальные дилеры готовы предоставить клиентам большое количество различных бонусов, в том числе выгодные кредитные программы и обмен по трейд-ин, что в среднем позволит сэкономить покупателям до 750 тысяч рублей при покупке нового автомобиля.
При этом эксперт отмечает, что в текущих условиях россияне чаще выбирают автомобили с пробегом – объем их продаж на вторичном рынке в 2024 году составил 6 млн экземпляров.
«Это связано с доступными ценами и наличием автомобилей европейских брендов. Однако в 2025 году лучше отдать предпочтение новым моделям, чтобы в будущем избежать проблем с ремонтом и техническим обслуживанием автомобиля, а также получить гарантию от производителя», – подытожила эксперт.
Напомним, после ухода с рынка РФ зарубежных иномарок, доля китайских автомобилей в нашей стране выросла в разы, и к концу 2024 года достигла 68% согласно данным Авито Авто.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм