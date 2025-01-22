Можно, но осторожно: эксперты о последствиях замены в авто запаски меньшего размера

Водителям рассказали, что будет, если заменить запасное колесо меньшим по размеру

Зачастую происходят ситуации, когда нужно заменить колесо автомобиля, а запасное отличается по размеру. Что можно сделать в этом случае, разбирались эксперты издания Pravda.Ru. Они рассказали о последствиях в случае установки колеса меньшего диаметра.

Размер колеса влияет на сцепление с дорогой, распределение нагрузки и функционал транспортного средства. Разница в диаметре между колесами может привести к наклону кузова, и машина может потерять устойчивость, особенно на высоких скоростях. Возникнет дополнительная нагрузка на трансмиссию, особенно это критично для полноприводных машин, потому что дисбаланс колес нарушает работу дифференциалов.

Также могут возникнуть ошибки в системах ABS и ESP, потому что любое отклонение от идентичности размеров колес снизит их эффективность. При этом в отдельных ситуациях можно использовать колесо меньшего диаметра.

«В экстренных случаях использование запасного колеса меньшего диаметра допустимо, но только как временное решение. Производители автомобилей нередко комплектуют машины специальными узкими докатками, которые отличаются меньшим диаметром и предназначены для кратковременного использования», – подчеркивают эксперты.

При этом нужно соблюсти ряд правил: максимальная скорость не должна превышать 70-80 км/ч., использовать колесо меньшего размера можно только для того, чтобы доехать до ближайшего шиномонтажа, рекомендуют эксперты.

Не стоит забывать, что на автомобилях с полным приводом использование колеса меньшего диаметра может повредить трансмиссию из-за разницы в оборотах колес. Но если замена неизбежна, то лучше установить такое колесо на одну из неведущих осей.

Во время передвижения на автомобиле с колесами разных размеров нужно проверить давление в запаске перед поездкой. Избегать резких поворотов, маневров и торможений. А во время путешествий лучше позаботиться о наличии запаски, соответствующей размеру колес автомобиля.