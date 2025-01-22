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Ни одного «китайца»: эти машины на вторичном рынке разбирали охотнее всего

На рынке авто с пробегом лидируют Lada 2107, Kia Rio, Lada 2114, Hyundai Solaris

В 2024 году россияне приобрели 6 млн 36,6 тыс. автомобилей с пробегом, что на 6% больше, чем в прошлом году, сообщает агентство «Автостат».

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Несмотря на растущее присутствие китайских брендов на рынке новых автомобилей, на вторичном рынке их влияние пока ограничено, и ни одна марка или модель из Китая не вошла в десятку лидеров.

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Топ-5 популярных марок на рынке б/у автомобилей составляют: Lada (1,5 млн), Toyota (619,5 тыс.), Kia (349,5 тыс.), Hyundai (332,2 тыс.) и Nissan (282,7 тыс.).

Эти бренды остаются доминирующими на рынке подержанных автомобилей в России.

Самой востребованной моделью 2024 года стал седан Lada 2107, который был продан в количестве 139,1 тыс. единиц. На втором месте – Kia Rio с результатом 124,7 тыс. автомобилей, а на третьем – хэтчбек Lada 2114 «Самара-2» (122,7 тыс.).

Также в пятерку попали Hyundai Solaris (120,2 тыс.) и Ford Focus (110,4 тыс.), который продолжает быть популярным на вторичном рынке.

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Таким образом, несмотря на рост продаж китайских брендов на рынке, они пока не оказали значительного воздействия на рынок автомобилей с пробегом.

Все вошедшие в первую пятерку модели показали положительную динамику продаж.

В модельном рейтинге декабря расклад такой:

  • Lada 2107 – 12 229 шт.
  • Kia Rio – 11 770 шт.
  • Hyundai Solaris – 10 566 шт.
  • Lada 2114 – 10 213 шт.
  • Lada 2170 – 9170 шт..

Источник: «Автостат»

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Алексеева Елена
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 6900
22.01.2025 
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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