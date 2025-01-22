Этих иномарок остро не хватает на рынке России: названы марки автомобилей

Эксперт Стрельников назвал иномарки из разных сегментов, которых не хватает в РФ

Автомобили китайского автопрома заняли значительную долю на авторынке России после ухода европейских брендов, несмотря на многообразие выбора, дефицит иномарок в России ощущается. Таким мнением с «За рулем» поделился основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников.

Мнение эксперта

Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina

- Китайские бренды, такие как Haval, Chery и Geely, активно заполняют нишу, особенно в сегменте кроссоверов и бюджетных моделей. Однако спрос на определенные категории автомобилей, ранее представленные европейскими и японскими марками, остается неудовлетворенным.

В частности, дефицит иномарок ощущается в сегменте бюджетных седанов, таких моделей, как Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Logan, которые практически исчезли с рынка.

«Их китайские аналоги, например, Geely Emgrand, пока не могут полностью заместить спрос, особенно в сегменте такси и частных покупателей. Европейские и японские премиум-бренды: BMW, Mercedes-Benz, Toyota, представлены в ограниченном количестве, а их китайские аналоги, например, Zeekr, пока не покрывают весь спрос из-за высокой стоимости и ограниченной дилерской сети», – констатирует собеседник издания.

В сегменте электрокаров лидирующие позиции тоже занимают китайские модели – Zeekr, Evolute, но их доля на рынке составляет менее 1%, отмечает Стрельников. Такого количества явно недостаточно, чтобы удовлетворить растущий у россиян спрос к экологичным автомобилям.

«Китайские бренды успешно заместили ушедшие европейские марки в массовом сегменте, но дефицит сохраняется в бюджетных седанах, премиальных моделях и электромобилях. Это связано с ограниченным ассортиментом и высокой стоимостью китайских аналогов, а также с отсутствием локализации производства некоторых категорий автомобилей», – резюмирует эксперт.

Напомним, согласно данным Авито Авто, доля китайских машин на рынке России в конце 2024 года достигла 68%.