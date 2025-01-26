Фанат скорости, мощи и роскоши: что в гараже президента Трампа (фотоподборка)

Дональд Трамп страстный любитель дорогих машин, и у него их не меньше десятка

Дональд Трамп был избран 47-м президентом Соединенных Штатов, что означает, что он больше никогда не сможет водить машину.

Фактически, ему не разрешалось водить машину с тех пор, как он был избран на эту должность в 2016 году, из-за жесткого правила Секретной службы США.

Вскоре после убийства президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году Секретная служба ввела ряд правил, одно из которых заключается в том, что ни президент, ни вице-президент не могут водить машину самостоятельно, даже после того, как они покинут свой пост. Это правило облегчает Секретной службе задачу по защите президентов и вице-президентов, как бывших, так и нынешних.

Подозреваем, что избранному президенту это правило не нравится, с учетом его импульсивного характера. Если посмотреть на автомобили, которыми он владел на протяжении многих лет, становится ясно, что он страстный любитель хороших автомобилей.

Подробнее о машинах Трампа в нашей фотоподборке. Хотя не беремся утверждать, что здесь все автомобили, которыми он владеет. Это лишь те, о которых сообщалось публично.

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Источники: CarBuzz и The Auto Channel