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Фанат скорости, мощи и роскоши: что в гараже президента Трампа (фотоподборка)

Дональд Трамп страстный любитель дорогих машин, и у него их не меньше десятка

Дональд Трамп был избран 47-м президентом Соединенных Штатов, что означает, что он больше никогда не сможет водить машину.

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Фактически, ему не разрешалось водить машину с тех пор, как он был избран на эту должность в 2016 году, из-за жесткого правила Секретной службы США.

Вскоре после убийства президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году Секретная служба ввела ряд правил, одно из которых заключается в том, что ни президент, ни вице-президент не могут водить машину самостоятельно, даже после того, как они покинут свой пост. Это правило облегчает Секретной службе задачу по защите президентов и вице-президентов, как бывших, так и нынешних.

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Подозреваем, что избранному президенту это правило не нравится, с учетом его импульсивного характера. Если посмотреть на автомобили, которыми он владел на протяжении многих лет, становится ясно, что он страстный любитель хороших автомобилей.

Подробнее о машинах Трампа в нашей фотоподборке. Хотя не беремся утверждать, что здесь все автомобили, которыми он владеет. Это лишь те, о которых сообщалось публично.

1. Rolls-Royce Silver Cloud.Rolls-Royce - марка, которая давно привлекает самых богатых людей мира, и Трамп не стал исключением. Rolls-Royce Silver Cloud 1956 года был одним из его первых автомобилей, он ездил на нем по особым случаям.
2. Rolls-Royce Phantom. Незадолго до своих первых выборов в 2016 году Трамп был замечен за рулем нового Rolls-Royce Phantom.
3. Cadillac Allante. Такие машины очень нравились богатым людям Америки в конце 1980-х и начале 90-х годов. Тогда была популярна форма сигары. Трамп, очевидно, владел несколькими Cadillac, включая несколько лимузинов, сделанных на заказ. Из-за его лояльности компания Cadillac подарила ему Northstar V8, окрашенный в золотистый цвет Allante.
4. Mercedes-Benz SLR McLaren.Трамп также имел склонность к Mercedes-Benz, но это необычный автомобиль. Несмотря на то, что задумывался как гран-туризмо, он обладал характеристиками суперкара. Трамп - заядлый гольфист, и на этом автомобиле он не только мог обогнать большинство суперкаров той эпохи, но и перевозить в багажнике две сумки для гольфа.
5. Tesla Roadster. Президент Трамп был одним из первых поклонников электромобилей, купив Tesla Roadster задолго до того, как Илон Маск присоединился к его предвыборной кампании. Roadster первого поколения был создан на базе Lotus.
6. Ferrari F430 F1 Coupe.Ferrari V8, оснащенная одним из лучших шасси, когда-либо созданных автопроизводителем. О Tipo V8 ходят легенды, им оснащались автомобили Ferrari и Maserati. Он также был последним среднемоторным Ferrari, оснащенным механической коробкой передач. Несколько лет назад этот автомобиль был выставлен на аукцион.
7. Lamborghini Diablo. Diablo был последним автомобилем, построенным до того, как Volkswagen Group выкупила у Chrysler итальянскую компанию по производству суперкаров, которая в то время находилась в трудном положении. Все Diablo оснащались механической коробкой передач.
8. Cadillac Escalade.У президента Трампа есть все Escalade с момента их появления, так что вполне логично, что у него есть и последняя модель. Роскошный внедорожник уже давно стал популярным среди людей с деньгами, это своеобразный американский Range Rover.
10. Limo One, он же «Зверь»(The Beast), Cadillac One, Limousine One и First Car. Известно, что Секретная служба заказала GM создание нового государственного автомобиля президента Соединенных Штатов. Стоимость разработки составила примерно 20 млн долларов, что примерно соответствует стоимости McLaren F1, продаваемого в наши дни.

Источники: CarBuzz и The Auto Channel

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Алексеева Елена
Фото:Из открытых источников и Wikimedia
Количество просмотров 72
26.01.2025 
Фото:Из открытых источников и Wikimedia
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