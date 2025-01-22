Этот документ можно не предъявлять при регистрации авто: нововведения 2025 года

В 2025 году автовладельцам грозят новые штрафы за нарушения ПДД

Новые штрафы за нарушения правил дорожного движения начали действовать в России с нового года, некоторые санкции в отношении водителей станут актуальными с 1 марта 2025 года.

В Госавтоинспекции объяснили, что новые штрафы призваны повысить безопасность на дорогах, а также упростить процедуру. В частности, за превышение скорости теперь автовладельцы заплатят от 750 до 7500 рублей. За вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения – 45 тыс. рублей, кроме того, ужесточены наказания за причинение вреда здоровью, проезд на красный свет и неправильную парковку.

С 1 марта 2025 года полис ОСАГО при регистрации автомобиля можно не предъявлять, это нововведение облегчит жизнь не только автовладельцам, но и сотрудникам ГАИ. При этом наличие полиса при эксплуатации транспортного средства является обязательным. Штрафы за его отсутствие выросли: за первое нарушение сумма штрафа составляет 800 рублей, а за повторное водителя накажут штрафом от трех до пяти тысяч рублей.

Также теперь водителям разрешено снимать автомобиль с учета сразу после его продажи. Эта мера позволит избежать штрафов, которые могут поступить из-за действий нового владельца. Причем оформить сделку можно посредством сайта Госуслуг или заверить договор у нотариуса.

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Источник: tsargrad.tv