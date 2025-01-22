Эксперты автоотрасли предрекли падение рынка и банкротство некоторых дилеров

Эксперт Ольховский: Запасов новых машин у дилеров хватит минимум на 4 месяца

Накопленных запасов новых автомобилей у российских дилеров, в том числе и из нераспроданных остатков, хватит минимум на четыре месяца. Таким прогнозом поделился глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Он подчеркнул, что продавцы не успели отреагировать на декабрьское снижение спроса на рынке и продолжали пополнять свои склады. В экспертном сообществе считают, что рост спроса на автомобили может быстро замедлиться и даже прогнозируют падение.

По мнению главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, в 2025 году могут возникнуть проблемы у некоторых ретейлеров, которым грозит банкротство.

Дело в том, что по итогам 2024 года почти 60% от общего количества дилеров (всего их по РФ 4000) сработали в убыток. Для поддержания бизнеса приходится привлекать кредитные средства, но при марже 1,5-2% высокая ставка съедает всю прибыль.

«Кого-то хватит на два-три месяца, кто-то продержится до полугода. Уже в марте-апреле мы увидим банкротство дилеров – и крупных, и мелких. Ситуация на рынке не щадит никого», – заявил президент РОАД.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр не видит никаких предпосылок для снижения цен на автомобили. Он отмечает, что в конце 2024 года продажи на рынке замедлились, а склады дилеров переполнены. В итоге произошло затоваривание, которое продолжается и сейчас. При этом Хайцеэр считает, что россиянам не стоит рассчитывать на скидки и бонусы.

«Мы не видим прецедентов снижения цен на отечественные автомобили: чем выше таможенные пошлины и утильсбор, тем выше идут вверх прайсы на российские машины. Касаемо импортируемых автомобилей, здесь все в руках представительств», – объясняет глава НАС.

Сейчас формируется отложенный спрос и через несколько месяцев он проявит себя. А дилеры будут к нему готовы, но некоторым мелким игрокам все равно придется уйти с рынка, особенно это касается тех дилеров, которые живут на кредитах, подытожил Хайцеэр.

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Источник: autonews.ru