#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Интерес покупателей к отечественному мотоциклу вырос за год на вторичке на 30%

Мотоцикл ИЖ Планета-5 с пробегом признан самым востребованным в РФ в 2024 году

Подержанный мотоцикл ИЖ Планета-5 стал самым популярным на рынке России в 2024 году. О востребованности отечественной марки рассказали эксперты «Авито Авто» по итогам анализа данных платформы.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Не имеете права! — Эти 5 действий инспектора недопустимы при общении с водителем

Отмечается, что количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом выросло в 2024 году на 30,4% по сравнению с 2023 годом, а интерес к ним – на 12,8%. При этом средняя цена ИЖ Планета-5 в прошлом году составила 183 тыс. рублей.

Топ-5 самых популярных у покупателей марок возглавляет ИЖ, за ним идут Kayo, Honda, Motoland и Yamaha. Этими марками интересовались более трети пользователей (35,5%). Что касается модельного рейтинга, лидером является дорожный мотоцикл среднего класса ИЖ Планета-5 (доля 3%). За ним идут: ИЖ Юпитер-5, Урал ИМЗ-8.103-10, Irbis TTR 125 и Orion 50.

ИЖ Планета-5
ИЖ Планета-5

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Спрос на питбайк Kayo Basic TT125 вырос за год в 3,6 раза. Доля в предложении среди подержанных мотоциклов у ИЖ Юпитер-5 составляет 1,8%. У Kayo за год предложение выросло на 54,2%, благодаря этому марка обошла такие сильные бренды, как Honda и Yamaha.

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:ИЖ
Количество просмотров 82
23.01.2025 
Фото:ИЖ
Поделиться:
Оцените материал:
0