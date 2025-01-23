Интерес покупателей к отечественному мотоциклу вырос за год на вторичке на 30%

Мотоцикл ИЖ Планета-5 с пробегом признан самым востребованным в РФ в 2024 году

Подержанный мотоцикл ИЖ Планета-5 стал самым популярным на рынке России в 2024 году. О востребованности отечественной марки рассказали эксперты «Авито Авто» по итогам анализа данных платформы.

Отмечается, что количество объявлений о продаже мотоциклов с пробегом выросло в 2024 году на 30,4% по сравнению с 2023 годом, а интерес к ним – на 12,8%. При этом средняя цена ИЖ Планета-5 в прошлом году составила 183 тыс. рублей.

Топ-5 самых популярных у покупателей марок возглавляет ИЖ, за ним идут Kayo, Honda, Motoland и Yamaha. Этими марками интересовались более трети пользователей (35,5%). Что касается модельного рейтинга, лидером является дорожный мотоцикл среднего класса ИЖ Планета-5 (доля 3%). За ним идут: ИЖ Юпитер-5, Урал ИМЗ-8.103-10, Irbis TTR 125 и Orion 50.

ИЖ Планета-5

Спрос на питбайк Kayo Basic TT125 вырос за год в 3,6 раза. Доля в предложении среди подержанных мотоциклов у ИЖ Юпитер-5 составляет 1,8%. У Kayo за год предложение выросло на 54,2%, благодаря этому марка обошла такие сильные бренды, как Honda и Yamaha.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: iz.ru